Monden Martin Scorsese, încântat de filmele românești. Regizorii preferați







Martin Scorsese a declarat că are o apreciere deosebită pentru filmele românești. Regizorul american a făcut referire la câțiva colegi de breaslă din România și a subliniat care film l-a impresionat cel mai mult.

Martin Scorsese are câțiva regizori români pe care-i apreciază

Invitat de Dave Karger la o emisiune dedicată Festivalului TCM Classic Film, regizorul Martin Scorsese a fost întrebat despre filmele care l-au impresionat în ultima vreme. După ce a enumerat câteva producții de la Hollywood, Scorsese a completat: „Am o mare apreciere pentru filmele românești.”

Regizorul american a făcut referire, în acest context, la Cristian Mungiu, Cristi Puiu și Radu Jude, subliniind că a fost impresionat și de filmul „Polițist, adjectiv” realizat de Corneliu Porumboiu.

O parte dintre cei prezenți la discuție au crezut că este o simplă glumă, fiind auzite râsete. Cu toate acestea, Martin Scorsese a continuat să vorbească cu seriozitate: „Mungiu și Puiu, le pronunț prost numele, „Polițist adjectiv”, de Corneliu Porumboiu, „Sieranevada”, de Cristi Puiu”

Cineastul american a vorbit despre Radu Jude

Martin Scorsese: „Mai este un tip care se numește Radu Jude… E ceva. În special „Aferim” pe care l-a făcut în alb-negru și încă unul, de care sunt destul de sigur că nu-i pe gustul tuturor, „Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii”.

„Nu spun că aș face așa ceva, dar este proaspăt și captivant. Cred că a fost auzit spunând „poate cinematografia nici măcar nu a început”. Are dreptate, are dreptate!”, a explicat regizorul.

Comentariile lui Martin Scorsese cu privire la regizorii români pot fi ascultate începând cu minutul 46:

Emisiunea a fost distribuită și de Radu Jude care a scris pe social media: „O mare onoare, mai ales că suntem o țară care are o companie de pază numită Scorseze (sic) Security”.

Martin Scorsese este un nume emblematic în lumea cinematografiei internaționale, având un impact semnificativ încă din anii '70, când a câștigat recunoaștere cu pelicule precum „Taxi Driver” „New York, New York”. Scorsese deține recordul pentru cele mai multe nominalizări la Premiile Oscar, având zece, cu una mai mult decât Steven Spielberg.

Martin Scorsese, Oscar pentru filmul The Departed

Singurul premiu Oscar obținut de Scorsese a fost în 2006, pentru filmul „The Departed”. De asemenea, regizorul a avut un impact semnificativ asupra carierelor a doi actori de renume, Robert De Niro și Leonardo DiCaprio. De Niro a apărut în opt dintre filmele sale, inclusiv „Goodfellas”, „Casino” și „Irishman”.

Printre peliculele în care a jucat Leonardo DiCaprio se numără: „Gangs of New York”, „The Departed” și „Shutter Island”. În cel mai recent film al lui Martin Scorsese, „Killers of the Flower Moon” (2023), au jucat atât De Niro, cât și DiCaprio.

Inspirat de fapte reale și bazat pe lucrarea de non-ficțiune a jurnalistului David Grann, care poartă același titlu, filmul „Killers of the Flower Moon” îl aduce pe Scorsese în fața unei noi explorări a istoriei americane, prezentând o poveste morală despre lăcomie și puterea politică, scrie abc.net.au.