Monden Filme și seriale pe Netflix, în februarie 2025. Tot ce merită văzut







În acest început de an, Netflix continuă să adauge filme și seriale care să satisfacă o gamă largă de preferințe, așezându-se astfel într-un loc privilegiat pentru iubitorii de filme și televiziune.Luna februarie aduce pe Netflix o selecție variată de filme și seriale pentru toate gusturile

Filmele și serialele Netflix din februarie 2025, de la thrillere captivante la comedii de neuitat

Printre noutăți se numără miniseria „Zero Day”, care pune în prim-plan o dramă politică cu Robert De Niro interpretându-l pe fostul președinte american George Mullen, ce trebuie să investigheze un atac cibernetic devastator asupra infrastructurii SUA. Fanii comediilor vor fi încântați de „Kinda Pregnant”, o poveste amuzantă cu Amy Schumer, în care protagonista încearcă să își reconfigureze viața după ce planurile de a avea o familie sunt răsturnate. De asemenea, în februarie, Netflix va adăuga noi producții în universuri deja îndrăgite de fani, cum ar fi filmul de animație „The Witcher: Sirens of the Deep” și sezonul 8 din reality show-ul „Love is Blind”, care promite o nouă serie de încercări pentru tinerii singuri în căutarea iubirii.

Filme captivante și continuări a unor serii îndrăgite

Pentru iubitorii de filme clasice, Netflix aduce în februarie trilogia „Shrek” și filmul „Gladiator”, un titlu care a devenit legendar în istoria cinematografiei. Fanii animațiilor vor fi încântați de titluri ca „Despicable Me” și continuarea „The Witcher”, iar pentru cei care preferă serialele, continuarea mult-așteptată a serialului „Valeria” (sezonul 4) promite o nouă eră a iubirii și a carierei pentru cele patru prietene, în timp ce „Too Hot to Handle: Germania” revine cu sezonul 2, plin de momente fierbinți și încercări de a forma legături autentice. De asemenea, în februarie, Netflix lansează și seriale românești de succes, precum „Candidatul Perfect” și „Căsătoria”, oferind o oportunitate excelentă pentru fanii producțiilor locale de a se bucura de filme de calitate.

Filme și seriale de neratat pe Netflix în februarie

Februarie vine cu multe titluri de neratat, inclusiv comedii romantice precum „Honeymoon Crasher”, în care un tânăr își reface viața în urma unei nunți abandonate, și „La Dolce Villa”, o poveste despre familie, dragoste și reconectarea cu tradițiile italiene. De asemenea, fanii serialelor de comedie vor adora „Roosters”, care urmărește o grupă de prieteni în criză de masculinitate, încercând să își salveze relațiile și carierele. Netflix va lansa și drame de impact, printre care „Toxic Town”, inspirat dintr-o poveste reală despre luptele unui grup de mame pentru dreptate, și „Running Point”, un serial despre o femeie care ajunge în mod neașteptat la conducerea unui club de baschet, fiind pusă într-o nouă poziție de responsabilitate.

În plus, titluri mai profunde precum „My Family”, despre un tată bolnav care vrea să își pregătească familia pentru viața fără el, și „The Wrong Track”, despre haosul din viața unei mame singure, vor adăuga o notă emoționantă și realistă în programul lunii. Fie că preferi comedii, drame, thrillere sau filme de animație, Netflix are ceva de oferit pentru fiecare, iar februarie 2025 se anunță a fi o lună plină de momente de neuitat pentru abonați.