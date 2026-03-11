Monden

Mickey Rourke a decăzut complet. Actorul a ajuns să fie evacuat din locuință

Mickey Rourke. Sursa foto: Facebook
Actorul Mickey Rourke și-a pierdut dreptul de a mai locui în casa pe care o închiriase în Los Angeles. Documentele instanței, obținute de Page Six, arată că locuința de pe Drexel Ave. a revenit sub controlul proprietarului, Eric T. Goldie. Decizia a fost înregistrată luni la Curtea Superioară din Los Angeles, după ce Rourke nu a contestat procesul și nu s-a prezentat la termenul stabilit.

Prim ce trece cunoscutul actor Mickey Rourke

În decembrie, instanța i-a cerut lui Rourke să evacueze locuința în termen de trei zile sau să achite restanțele la chirie, care se ridicau la 59.100 de dolari. În ianuarie, actorul a fost surprins mutându-și bunurile din casă, iar în ziua următoare un camion de transport a fost văzut în fața proprietății.

În acea perioadă, Rourke a fost cazat într-un hotel de lux din West Hollywood, cu tarife care porneau de la 550 de dolari pe noapte.

Proces

Proces. Sursa foto: Pixabay

A refuzat ajutorul financiar

În paralel, pe numele său a fost lansată o campanie GoFundMe, inițiată de Liya-Joelle Jones, care urmărea să strângă 100.000 de dolari pentru a-l ajuta pe Rourke să evite evacuarea.

Actorul a negat vehement orice implicare în campanie, declarând într-un videoclip pe Instagram că nu a cerut „niciun ajutor” și că are „prea multă mândrie” pentru a accepta sprijinul financiar din partea oamenilor.

„Dacă aș avea nevoie de bani, nu aș cere niciun ajutor. Viața mea este foarte simplă, nu aș apela la resurse externe”, a afirmat el.

O situație delicată pentru Mickey Rourke

La 73 de ani, Mickey Rourke se află într-o perioadă dificilă a vieții sale, marcată de pierderea locuinței pe care o închiriase în Los Angeles și de controverse legate de modul în care gestionează problemele financiare.

Actorul, cunoscut pentru roluri memorabile în filme precum „Iron Man 2” sau „The Wrestler”, a fost implicat recent în mai multe situații care au atras atenția presei, de la evacuarea forțată a locuinței până la apariția unei campanii GoFundMe lansate fără acordul său.

