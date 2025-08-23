Social Primul robot umanoid din lume capabil să poarte o sarcină stârnește controverse în China







Primul robot surogat umanoid din lume este pe cale să fie finalizat de o companie chineză de robotică, ceea ce stârnește îngrijorări de natură etică. Zhang Qifeng, doctorand la Universitatea Tehnologică Nanyang din Singapore și director executiv al Kaiwa Technology, o companie de robotică ce dezvoltă un robot gravid revoluționar, a fost intervievat de Kuai Ke Zhi pe 8 august.

Qifeng a declarat că firma sa este pe punctul de a produce primul robot surogat umanoid, dotat cu un modul abdominal robotic avansat de incubare. El susține că robotul poate duce o sarcină de 10 luni și poate da naștere unui copil viu, asemenea unei persoane reale.

În uterul artificial al robotului surogat, embrionul este hrănit cu lichid amniotic și nutrienți printr-un tub atașat cordonului ombilical.

Qifeng afirmă că uterul artificial a funcționat bine în testele pe animale și că robotul umanoid ar urma să fie lansat în termen de un an, la un preț mai mic de 100.000 de yuani (aproximativ 14.000 de dolari).

Tehnologia uterului artificial este avansată, iar acum trebuie integrată în abdomenul robotului, pentru ca o persoană reală și acesta să poată interacționa în vederea stabilirii sarcinii și a dezvoltării fătului în interior, a declarat Zhang Qifeng pentru Kuai Ke Zhi, potrivit Chosun Daily.

El nu a explicat modul în care ovulele și sperma sunt fertilizate și implantate în uterul artificial, însă interviul său a devenit viral pe rețelele sociale chinezești, generând dezbateri intense.

Ideea unui robot surogat umanoid a fost apreciată de unele persoane care nu puteau concepe natural sau prin inseminare artificială convențională, precum și de cei care o considerau o modalitate de a elibera femeile de sarcină. Criticii au catalogat însă tehnologia drept „nenaturală”, crudă și lipsită de etică.

„Dacă prețul ar fi doar jumătate din salariul meu anual, l-aș cumpăra imediat”, a comentat cineva. Altcineva, după ce toate cele trei încercări de inseminare artificială au eșuat, a scris entuziasmat: „Acum pot avea un copil”.

Primul robot umanoid pentru sarcină din lume a atras atenția online, însă experții medicali se îndoiesc că acesta poate reproduce secreția de hormoni materni, interacțiunea sistemului imunitar și dezvoltarea neurologică.

Ei subliniază că nu există suficiente cunoștințe despre aceste procese, ceea ce face imposibilă reproducerea lor artificială, potrivit odditycentral.com.