International O nouă generație de roboți luptă pentru Kiev, pe frontul din Ucraina







O nouă generație de arme a intrat în luptă, pe frontul din Ucraina. Roboții-mitralieră au intrat în dotarea armatei Kievului și au înregistrat deja primele victorii, la Pokrovsk. Aici, cu ajutorul acestora a fost respinsă infiltrarea infanteriei ruse, relatează Euromaidan Press.

Un sistem robotizat de asalt terestru, echipat cu mitraliere de calibru mare, a intrat în dotarea trupelor ucrainiene. Robotul - mitralieră și-a dovedit deja eficineța, pe frontul din Pokrovsk, unde au respins o infiltrare a infanteriei ruse.

„Sisteme robotice de asalt terestre au fost folosite pentru a elibera teritoriile ucrainene. Roboții, înarmați cu mitraliere, au tras asupra concentrației inamice, de care au reușit să se apropie la mică distanță”, a raportat brigada 93 Mecanizată a armatei ucrainene.

Brigada face parte dintr-o puternică forță ucraineană ce contraatacă în jurul Pokrovskului.

Capacitatea tactică, mobilitatea și rezistența blindajului fac din noul echipament o armă extrem de eficientă. Roboții - mitralieră se pot strecura pe lângă tranșeele ucrainene și pot ajunge la distanțe foarte mici față de inamic.

Aceste capacități ale noului echipament au reușit să echilibreze raportul de forțe de pe front. Armata ucraineană - care se confruntă cu un uriaș deficit de soldați - a înregistrat succese neașteptate. Cu ajutorul roboților, gărzile Azov au început să vâneze soldații ruși, care au pătruns pe o porțiune de 15 km în spatele liniei frontului.

„Operațiunile noastre de căutare și atac au alungat inamicul” din șase sate, a anunțat Corpul 1 Azov, care a precizat că a ucis 271 de ruși, a rănit alți 101 și a capturat 13.

La Pokrovsk, infiltrarea rusească - care numără sute de soldați din mai multe batalioane - a avut ca obiectiv ”încercuirea orașului Pokrovsk și, eventual, a localității Dobropillia, pentru a sili forțele ucrainene să se retragă”, potrivit surselor militare citate de Euromaidan Press.

Echipamentele militare robotizate sunt folosite în misiuni de recunoaștere. Brigada 93 a coordonat astfel de misiuni, la care au mai participat diverse tipuri de sisteme fără pilot și artilerie.

Unitatea a înregistrat numeroase succese în atacuri cu drone asupra trupelor și vehiculelor rusești. De asemenea, roboții tereștri, înarmați cu arme de foc de calibru mare, se apropie de inamic și trag cu precizie.

„Inamicul a pierdut o cantitate considerabilă de echipament și armament”, au transmis luptătorii Azov. „Acest succes a fost posibil printr-o acțiune coerentă și bine coordonată”, mai spun ei, cu referire la sprijinul dat de roboții - mitralieră.

Tot mai multe unități ucrainene desfășoară roboți terestri pentru a sprijini și, în unele cazuri, a înlocui trupele umane, rărite pe un front tot mai lung.

„Acești roboți preiau roluri logistice, de evacuare, deminare și chiar de luptă”, explică militarii. „Viziunea comandanților din prima linie este de a desfășura roboți pe tot frontul, pentru ca aceștia roboți să își asume cele mai mari riscuri și cele mai periculoase misiuni”, relatează și corespondeții de război.

Analistul american Andrew Perpetua a estimat că ucrainenii au un deficit de 100.000 de infanteriști antrenați. Operațiunile cu vehicule terestre fără pilot (UGV) nu elimină nevoia de soldați, atrag atenția experții.

Contraatacul robotic al Brigăzii 93 Mecanizate este un triumf al tehnologiei, prin care Ucraina face eforturi să-și mențină un anumit avantaj față de Rusia.

Aceste avantaje maschează, însă, o potențială problemă majoră. Din cauza deficitului serios de rezerve operaționale, Kievul a mutat această Brigadă dintr-o altă zonă, la fel de vulnerabilă. Victoria de la Pokrovsk este notabilă, însă dislocarea forțelor din alte zone vulnerabile, crează breșe serioase pe linia frontului.

Brigada 93 Mecanizată proteja linia frontului la sud de Ceasiv Iar, la 50 km est de Dobropillia. Mutarea lor a creat o breșă, deoarce rușii avansează constant în acea zonă, în încercarea de a cuceri orașul-fortăreață Kostiantinivka.