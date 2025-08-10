Social Robotul biped autonom își schimbă singur bateriile și funcționează 24 /7







Robotul umanoid Walker S2 din China este primul robot industrial care își poate reîncărca singur bateria și poate funcționa 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Walker S2, prezentat la începutul acestei luni de start-up-ul chinez de robotică UB Tech Robotics, atrage atenția prin capacitatea sa de a-și reîncărca singur bateriile pentru a rămâne încărcat.

Sistemul cu baterie dublă al Walker S2 îi permite să înlocuiască fiecare baterie pe rând, astfel încât să nu rămână niciodată fără energie. Roboții convenționali trebuie să fie conectați la priză sau să li se înlocuiască bateriile, ceea ce înseamnă că trebuie să înceteze să funcționeze.

Este primul robot biped cu această funcție simplă, dar inteligentă. Într-un nou videoclip UB Tech Robotics, Walker S2 schimbă bateriile.

Când bateriile sale se descarcă, robotul se îndreaptă automat către o stație de schimbare a bateriilor, unde își îndoaie brațele și folosește palmele pentru a scoate una dintre bateriile din spate și a o depozita pe raftul de sus, înainte de a o înlocui cu una complet încărcată și de a se întoarce la lucru.

Mai mult decât atât, schimbarea bateriilor este ușoară, durează câteva minute și garantează aproape că robotul poate funcționa constant atâta timp cât are baterii de schimb. Bateriile modulare ale mașinilor electrice chinezești pot fi schimbate pentru a economisi timp, ceea ce probabil a influențat designul noului robot umanoid.

Se preconizează, de asemenea, că Walker S2, primul robot umanoid cu baterii care pot fi schimbate automat, va înlocui munca umană pe liniile de producție și în instalațiile industriale.

Deoacamdată compania UB Tech Robotics nu a publicat specificațiile tehnice ale modelului S2, dar există mari speranțe pentru acest robot umanoid de producție, potrivit odditycentral.com.