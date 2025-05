Un robot umanoid „s-a trezit” și a atacat inginerii într-o fabrică din China. Video

Un incident alarmant a avut loc într-o fabrică din China, unde un robot umanoid de 1,80 m a devenit brusc incontrolabil, stârnind panică printre inginerii prezenți.

Imaginile, devenite virale pe rețelele sociale, surprind momentul în care robotul, dezvoltat de compania Unitree Robotics, își pierde controlul și începe să se zbată violent.

Scenele au părut desprinse dintr-un film SF: robotul lovea cu picioarele în toate direcțiile, încercând aparent să se elibereze de lanțurile care îl țineau fixat. Situația a fost readusă sub control doar după ce un inginer a reușit să îi reajusteze parametrii de funcționare.

China robot is already starting to rebel. pic.twitter.com/i0Gj3ZFMKL

— Mr. Olympian 🏋🏽 (@asianoppar) May 2, 2025