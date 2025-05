Social Robotul nu face medicul. Acad. Prof. Dr. Ioanel Sinescu, despre realitatea din spital







Acad. Prof. Dr. Ioanel Sinescu, președintele Asociației Române de Urologie (ARU), subliniază că una dintre problemele sistemului medical din România este reprezentată de lipsa dotărilor. Totuși, el consideră că acestea sunt adesea compensate de pregătirea remarcabilă și de devotamentul medicilor români, în special al chirurgilor. De asemenea, specialistul a vorbit despre mentalitatea medicilor tineri.

Ce lipsuri există în sistemul medical românesc

Prezent la Congresul Național de Urologie de la Poiana Brașov, academicianul a declarat că performanța nu trebuie evaluată doar prin prisma numărului de roboți chirurgicali disponibili. Specialistul a adăugat că robotul nu reprezintă elementul esențial al actului medical.

„Sistemul medical românesc, din punct de vedere al urologiei, are părţi bune, dar şi unele mai puţin bune, şi nu mă refer la cât de mulţi roboţi avem. Nu robotul este piatra de temelie. (...) Faptul că ai tehnologia cea mai buna nu îţi garantează şi rezultatul cel mai bun. Pentru că eu pot fi chirurg bun, adică îndemânatic, dar, dacă nu am un diagnostic corect şi operaţia mea este incompletă, nu am rezolvat nimic pentru bolnav: îl angajez pe o traiectorie la capătul căreia se va prăpădi”, a explicat dr. Ioanel Sinescu, potrivit Agerpres

Ce așteptări au medicii tineri

Specialistul a evidențiat că urologia este „foarte bine apreciată la nivel european”. De asemenea, el a subliniat că tinerii medici trebuie să înțeleagă importanța acestei meserii, menționând că a fost nevoit să le ceară rezidenților care doreau să lucreze doar șase ore pe zi să părăsească clinica.

„Este şi dorinţa, decizia lor, de a nu se mai angaja aşa cum ne-am angajat noi, la specialitate, la profesie, de ajunge în acea stare profesională confortabilă în care să ai mulţumirea că, dacă ai tratat un bolnav, i-ai oferit tot ce ştii în medicină. În momentul de faţă, lucrurile sunt schimbate: trebuie să devii celebru, plin de bani, cam aceasta este mentalitatea. Eu nu accept sub nicio formă acest lucru”, a afirmat profesorul Sinescu.

Îndemn pentru pacienți

Pe de altă parte, el a subliniat importanța consultului medical chiar și atunci când simptomele nu sunt încă evidente.

„Nu avem semne, dar asta nu înseamnă neapărat că suntem sănătoşi. (...) Uneori, boala este perfidă. (...) Nu poţi să trăieşti fără inimă, fără plămâni, nu poţi să trăieşti nici fără rinichi. Dializarea nu este o rezolvare, ci o modalitate de supravieţuire pe o anumită perioadă de timp. (...) O ţară cu economie precară nu poate avea un sistem medical acoperitor pe toate segmentele lui. Controlul omului sănătos, anumite tipuri de controale, care ar trebui făcute, ar trebui să intre, în mod normal, în nişte proceduri de screening a populaţiei sănătoase. Programele naţionale sunt precare în momentul de faţă ca susţinere materială", a subliniat presedintele ARU.

El a subliniat că „binomul medic-pacient este indispensabil”.

Cea de a 41-a ediție a Congresului Național de Urologie - ROMURO 2025 se desfășoară în Poiana Brașov și se va încheia pe 10 mai. Evenimentul este recunoscut și inclus în programul EAU (European Association of Urology).

Congresul a adunat peste 500 de participanți, printre care cercetători, profesori universitari, medici primari, specialiști și rezidenți în urologie, precum și profesioniști din diverse alte domenii medicale din Grecia, Polonia, Italia, Austria, Franța și România.