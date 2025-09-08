Monden

Bianca de la Insula Iubirii dezvăluie adevărul despre sarcină

Bianca de la Insula Iubirii dezvăluie adevărul despre sarcinăBianca Dan de la Insula Iubirii. Sursa foto: Captură video Youtube
Bianca de la „Insula Iubirii” a lămurit zvonurile care circulau în mediul online și a spus că nu este însărcinată. „Nu, nu sunt însărcinată și știu de unde a plecat chestia asta, la finală”, a spus aceasta, pe TikTok.

Zvonurile, la șase luni după filmări

Bianca Dan și Marian Grozavu se numără printre concurenții care au participat la „Insula Iubirii” pentru a-și testa relația. Relația lor a rezistat, iar cei doi au rămas împreună, în ciuda incidentelor petrecute în Thailanda.

La șase luni după încheierea filmărilor, imaginile difuzate au arătat-o pe Bianca cu o burtică care a stârnit speculații, mulți crezând că ar fi însărcinată.

Telespectatorii au crezut că este însărcinată

Mai mult, în timpul testimonialelor din România, bruneta l-a lăsat pe Marian singur, s-a ridicat și a spus că i s-au umflat picioarele și că se simte rău, simptome care i-au făcut pe fani să creadă că ar putea fi însărcinată.

„E gravidă??/E sigur gravidă/ Și mai e și gravidă/ Parcă mi se rupe sufletul. Șocantă tranziția… sper că nu e gravidă și a rămas de conjunctură”, au fost câteva dintre comentariile de pe rețelele sociale.

Bianca Dan și Marian Grozavu

Bianca Dan și Marian Grozavu. Sursa foto: Captură video Youtube

„Nu, nu sunt însărcinată”

Pentru a pune punct zvonurilor, bruneta a clarificat subiectul într-un live transmis pe rețelele de socializare.

„Nu, nu sunt însărcinată și știu de unde a plecat chestia asta, la finală. Atunci, în seara respectivă, am făcut eu o glumă și am spus că nu mai beau și atunci când am băut la Insulă, am fost mai nebună”, a spus aceasta, pe TikTok.

Ea a adăugat: „De asta a zis Marian: „Tu nu mai bei”, nu că aș fi însărcinată, ci pur și simplu a făcut o glumă ca să nu mai fiu eu nebună, Nu sunt însărcinată. Atunci când o să fiu, o să spun, o să se vadă. Momentan nu”.

Bianca Dan și Marian Grozavu s-au înscris la „Insula Iubirii”, sezonul nouă, pentru a-și testa relația. Ambii lucrează în domeniul imobiliar și au declarat în primul episod că rutina a intervenit în viața lor, iar de-a lungul timpului s-au îndepărtat.

