Monden Radu Vâlcan s-a apucat de gătit. Rețetă de gulaș cu arome de Thailanda







Radu Vâlcan a postat pe o rețea de socializare o rețetă de gulaș tradițională pe care a și realizat-o în curtea de la țară. Desigur cu internauții au aplaudat demersul.

Prezentatorul s-a apucat de gătit sătul fiind de atâta exotism de la insula iubirii. ”Pentru că am venit la țară de ceva timp și pentru că mi-era dor de ceva spectaculos, exotic. Altceva cu care nu suntem obișnuiți, ca fructe de mare creveți, în general mai sofisticate. Am ales pentru astăzi să fac un gulaș unguresc de vită”, și-a început actorul pledoaria pentru gulaș.

Desigur că cineva l-a și ajutat ca toate cele de trebuință să fie gata. Dar se pare că prezentatorul era obișnuit cu ingredientele și a înțeles cu să le folosească. ”O să avem nevoie de ceapă, cartofi pe care îi punem mai târziu, morcovi, untură de porc ca să nu folosim ulei, este mai sănătos cu untură de porc. Ardei, totul este tăiat cubulețe.

Se pune untura la încins se pune ceapa, se adaugă cartofii, apoi morcovii. Și se amestecă. Se lasă bine la făcut după care se adaugă carnea. Se mai lasă la pe foc până când totul este foarte bine făcut. Poftă bună!„, a încheiat prezentatorul.

În ultima perioadă cuplul Radu Vâlcan, Adela Popescu au stat mai mult pe la țară acolo unde și-au făcut și o casă. Iar în acest moment cuplul pare să își regăsească liniștea departe de București. De altfel, Adela Popescu a spus într-un interviu faptul că le este din ce în ce mai greu să se întoarcă în București.

Liniștea de la țară, dar și conexiunea cu natura îi face să se simtă mult mai bine la casa pe care au construit-o. Radu și Adela au împreună trei băieți și sunt unul dintre cele mai stabile cupluri din România.