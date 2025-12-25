Tradiția neobișnuită pe care o are Adela Popescu de Crăciun: E un moment mult așteptat

Adela Popescu, una dintre cele mai îndrăgite vedete din România, trăiește Crăciunul într-un mod diferit față de tradițiile pe care majoritatea le păstrează. Actrița și prezentatoarea TV, căsătorită cu Radu Vâlcan și mama a trei băieți, a povestit pentru Evenimentul Zilei, cum arată Sărbătorile în familia lor și de ce, în ultimii ani, au ales să schimbe regulile clasice ale Crăciunului.

Pentru Adela Popescu, decembrie nu mai înseamnă agitația obișnuită, drumurile interminabile și mesele organizate pe fugă. Din contră, Sărbătorile sunt adaptate stilului de viață al familiei, iar accentul cade pe timp petrecut împreună, relaxare și bucuria copiilor. Vedeta nu renunță la tradiții, dar le ajustează astfel încât să funcționeze pentru familia ei numeroasă și pentru ritmul lor de viață.

Adela Popescu spune că, de câțiva ani, familia ei a decis să facă Crăciunul înainte de data din calendar. Motivul este unul simplu: în luna decembrie, ei aleg aproape de fiecare dată să plece într-o țară caldă, pentru a le oferi copiilor o experiență diferită de iarnă.

Pentru vedetă și soțul ei, decizia nu este una întâmplătoare. Cu trei copii mici, lunile de iarnă pot fi obositoare, iar o vacanță la căldură devine un prilej de relaxare pentru toată familia. În același timp, mutarea Crăciunului cu câteva zile mai devreme le permite să nu renunțe la întâlnirile cu cei dragi și la atmosfera specifică Sărbătorilor.

Chiar dacă nu sunt acasă pe 25 decembrie, vedeta spune că spiritul Crăciunului rămâne același. Important nu este data exactă, ci faptul că familia se adună, petrece timp de calitate și creează amintiri pentru copii.

Deși Crăciunul este organizat „în avans”, tradițiile nu lipsesc din casa Adelei Popescu. Vedeta povestește că, în ultimii ani, Sărbătorile au loc mereu la ei acasă, iar ea și Radu Vâlcan se ocupă personal de organizare și de primirea invitaților.

„Avem tradiții, chiar dacă facem Crăciunul în avans. De câțiva ani, tot timpul îl facem la noi acasă, facem o tombolă, noi ne ocupăm de tot, aranjăm casa pentru musafirii noștri”, a explicat Adela Popescu.

Pentru o familie numeroasă, cu mulți apropiați și rude, organizarea nu este deloc simplă. Tocmai de aceea, Adela și Radu au ales o variantă practică, care să evite stresul și cheltuielile inutile, fără a pierde însă bucuria momentului. Casa devine punctul central al Sărbătorilor, iar pregătirile sunt făcute astfel încât toți invitații să se simtă bine. Pentru Adela, faptul că își primește familia și prietenii în propriul cămin este o parte importantă din farmecul Crăciunului, chiar dacă acesta nu este sărbătorit în mod tradițional.

Unul dintre cele mai apreciate momente ale Crăciunului în familia Adelei Popescu este tombola. Ideea a apărut din dorința de a simplifica schimbul de cadouri, mai ales în condițiile în care numărul participanților este mare.

„Iar la tombolă asta, pentru că suntem foarte mulți, am decis acum câțiva ani ca să fim eficienți și să nu cheltuim foarte mulți bani. Să cumpărăm fiecare câte trei-patru cadouri general valabile și le punem într-o tombolă. Le extragem și ne luăm fiecare”, a povestit vedeta.

Sistemul este unul simplu, dar extrem de eficient. În loc ca fiecare să cumpere cadouri individuale pentru toți ceilalți, fiecare participant aduce câteva daruri, care ajung într-o tombolă comună. La final, fiecare extrage un cadou, iar surpriza este garantată. Adela spune că acest moment este unul foarte așteptat de toți membrii familiei, indiferent de vârstă. Mai mult decât valoarea cadourilor, contează emoția și distracția creată în jurul acestui obicei.

„E foarte drăguț pentru că e un moment mult așteptat și soarta mi-a arătat că cine a pus puțin, puțin a primit (râde – n.r.) și cam asta facem”, a mai spus Adela Popescu, cu umor.

Pentru copiii vedetei, tombola este un prilej de bucurie și de nerăbdare, iar pentru adulți, o lecție de simplitate și de detașare față de presiunea cadourilor scumpe.

Dacă Crăciunul este organizat în avans, Revelionul îi prinde, cel mai probabil, departe de România. Adela Popescu recunoaște că familia ei a ajuns să prefere trecerea dintre ani într-un loc cu temperaturi ridicate, departe de frigul și aglomerația specifică sezonului.

„Cel mai probabil Revelionul o să ne prindă undeva la cald”, a spus vedeta.

Pentru Adela și Radu Vâlcan, această alegere vine firesc, mai ales în contextul în care își doresc ca cei trei băieți să experimenteze lucruri diferite și să asocieze Sărbătorile cu momente frumoase, nu cu oboseala și stresul.