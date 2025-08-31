Monden

Salariile secrete de la Insula Iubirii. Câți bani primesc oamenii din spate

Insula Iubirii. Sursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Cameramanii de la „Insula Iubirii” au un rol esențial, dar extrem de solicitant, în cadrul show-ului de la Antena 1. Timp de 21 de zile, aceștia se află în Thailanda pentru a surprinde fiecare moment important din viața concurenților și interacțiunile cu ispitele.

Adesea, munca presupune alergări după participanți sau surprinderea unor momente delicate, ceea ce transformă filmările într-un adevărat maraton fizic și psihic.

Ce salarii primesc cameramanii de la Insula Iubirii

Efortul depus se răsplătește și financiar. Pentru întreaga perioadă petrecută în Thailanda, cameramanii încasează aproximativ 4.000 de euro. Deși este o sumă considerabilă, aceasta nu se compară cu remunerația prezentatorului Radu Vâlcan, care câștigă între 35.000 și 45.000 de euro pentru aceleași trei săptămâni de filmări.

Radu Vâlcan, plătit regește

În trecut, informațiile apărute în presă indicau că, în 2019, Vâlcan ar fi primit 10.000 de euro pentru un singur sezon. Pe lângă salariul atractiv, prezentatorul se bucură și de sprijinul soției sale, Adela Popescu. El este unul dintre cei mai bine plătiți prezentatori din țară.

Radu Vâlcan

Radu Vâlcan. Sursa foto Arhiva EVZ

„Anul acesta hotărâserăm împreună să nu mai vină (Adela Popescu, n. red.). Dar mi-am dat seama în timp util că o lună atât de departe de casă va fi greu de dus singur. Așa că m-am organizat. Și ea a acceptat”, a spus Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii.

Câți bani primesc ispitele

Ispitele show-ului, deși sunt mai prost plătite decât personalul tehnic sau prezentatorul, beneficiază de alte avantaje. Pentru cele 21 de zile de filmări, acestea primesc între 1.000 și 2.000 de euro. În plus, apariția la televizor le poate deschide uși pentru contracte de colaborare și proiecte comerciale ulterior, potrivit Cancan.

Cameramanii, ispita și prezentatorul formează împreună echipa care face posibilă emisiunea, fiecare cu propriul rol și nivel de responsabilitate. În timp ce publicul vede doar show-ul final, munca din spatele camerelor implică ore lungi, atenție la detalii și, nu în ultimul rând, sacrificii personale.

