Monden O nouă cerere în căsătorie la Insula Iubirii. Nici producătorii nu se așteptau







Reality-show-ul „Insula Iubirii”, Antena 1, a intrat pe ultima sută de metri, iar telespectatorii au avut parte de o nouă surpriză. În cel mai recent episod, unul dintre cupluri a părăsit mai repede Thailanda, dar plecarea lor nu a fost una obișnuită: momentul a fost marcat de a doua cerere în căsătorie a acestui sezon.

Protagoniștii sunt George Vornicu și Ionela Coșa, care au demonstrat că legătura lor rămâne puternică în ciuda testului dificil.

Cei doi au intrat în competiție cu intenția clară de a-și verifica relația. În special George, care simțea nevoia să arate că poate fi un partener loial, după ce în trecut fusese pus sub semnul întrebării din cauza tentațiilor.

În loc să fie atras de provocările insulei, George a simțit din primele zile că locul său nu este acolo și a repetat de mai multe ori că vrea să se întoarcă acasă.

Producția a ținut cont de dorința lui, iar Radu Vâlcan a fost cel care i-a transmis că testul s-a încheiat. Întâlnirea cu Ionela, după zile de separare, a fost plină de emoții. Cei doi s-au îmbrățișat îndelung, iar imediat după aceea George a pregătit surpriza: o cerere în căsătorie.

A reușit chiar să o păcălească pentru câteva secunde, spunând că prezentatorul o cheamă, pentru ca apoi să se așeze în genunchi și să scoată inelul.

Ionela a fost copleșită de emoții și a spus un „Da” hotărât, izbucnind în lacrimi de bucurie. Momentul a fost unul dintre cele mai intense din actualul sezon și a demonstrat că, deși au intrat într-o competiție bazată pe tentații, atât ea, cât și George au rămas departe de orice ispită. Spre deosebire de alte povești din emisiune, relația lor a rezistat intactă.

Nu toți au privit însă cu entuziasm finalul fericit. Jaguar, una dintre ispitele masculine, care încercase să atragă atenția Ionelei, a recunoscut că în viața reală nu ar fi existat compatibilitate între ei. Cu toate acestea, a admis că prezența brunetei în vilă a adus „scânteie” grupului.

Astfel, în timp ce alte cupluri s-au destrămat sau au fost puse serios la încercare, Ionela și George au arătat că fidelitatea și încrederea pot trece orice test.