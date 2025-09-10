Monden Marius Avram de la „Insula Iubirii” a dezvăluit când a vorbit utlima dată cu Oana Monea







Marius Avram de la „Insula Iubirii”, a afirmat, după ce Oana Monea a dezvăluit că cei doi încă vorbesc, că, de fapt, ultimul mesaj a fost trimis de fosta ispită la sfârșitul lunii august. „M-a deranjat să spună că am păstrat legătura”, a spus acesta, pentru Cancan.ro.

Oana Monea a spus, recent, că ea și Marius Avram continuă să vorbească, deși el s-a împăcat cu soția sa după emisiunea din Thailanda. Supărat de aceste declarații, fostul concurent de la Antena 1 a afirmat că, de fapt, cei doi nu ar mai fi vorbit după ce el și Maria au decis să se împace.

„Am mai vorbit cu ea doar până de Paște, apoi pauză! Ultimul mesaj a fost pe 26 august, când ea mi-a dat mesaj, să vadă cum sunt, ce fac. M-a deranjat să spună că am păstrat legătura. Ea mi-a zis să o sun cinci minute. Ce e asta?! Nu ținem legătura!”, a spus acesta, pentru Cancan.ro.

El a adăugat: „Face asta pentru notorietate! Nu și-a atins scopul după Insulă. N-am idee ce e în capul ei!”.

În timp ce Maria i-a trimis mesaje lui Cătălin, Marius s-a sărutat de mai multe ori cu Oana Monea. La finalul emisiunii, pe ultima sută de metri, Maria a căzut în ispită, iar Marius a plecat de pe Insulă alături de Oana.

La întoarcerea în România, Marius s-a întâlnit cu Oana atât în Constanța, cât și în Craiova, dar, în cele din urmă, s-ar fi despărțit de ea printr-un mesaj.

„Înainte cu o zi să revin în România, i-am dat un mesaj Oanei în care i-am zis că nu vreau să mai continuăm. A doua zi m-a sunat plângând, să mă întrebe de ce am luat decizia aceasta, am vorbit vreo 20 de minute pe cameră”, a explicat Marius.

Deși ambii au greșit și au picat testul iubirii în Thailanda, cei doi soți au ales să mai acorde o șansă căsniciei lor. În ciuda acestor greșeli, s-au împăcat și nu au mai divorțat, așa cum intenționau în timpul emisiunii.

„Cu Maria sunt bine. Încercăm să ne reparăm unul pe celălalt. Eu am trecut cu greu peste faza cu Cătălin… Eu cred că e 50-50 ce am făcut amândoi în emisiune. Poate mă mint pe mine, dar eu așa consider… Fiecare individ e unic”, a mai spus acesta, pentru Cancan.ro.