Un pensionar a ales să-și părăsească țara pentru Thailanda, unde își trăiește visul cu 6000 de lei pe lună

Un pensionar spaniol, Rafa Ruiz, fost salvamar în Mallorca, a decis să își schimbe radical viața și să se mute în Thailanda. Decizia a fost luată după ce a constatat că pensia de 1.250 de euro nu îi mai permitea un trai decent în Spania, notează Mallorca Magazin.

În timp ce costurile din Mallorca deveniseră sufocante, Asia i-a oferit libertatea de a trăi confortabil, călătorind și explorând, fără a fi constrâns financiar.

După zeci de ani de muncă pe litoralul spaniol, Rafa Ruiz a realizat că pensiile nu mai acoperă costurile de trai în Spania, în special în zonele turistice scumpe, precum Mallorca.

Pensionarul povestește că viața în Mallorca devenise un compromis constant: chiriile uriașe, mesele costisitoare și prețurile ridicate ale hotelurilor l-au făcut să caute alternative. A descoperit Thailanda și, odată ajuns acolo, a realizat că poate duce o viață aproape de lux cu aceleași venituri.

Rafa Ruiz spune că principala motivație a mutării sale a fost economia enormă pe care o face lunar.

Chirie lunară: 100 € pentru un apartament decent aproape de plajă.

Hoteluri: 20 – 30 € pe noapte pentru două persoane .

Mese la restaurant: încep de la 1 € pe zi , chiar și în zonele turistice.

Transport și activități: mult mai accesibile, fără taxe ascunse.

Chirie pentru un apartament normal: 1.500 € pe lună .

Garsonieră: 800 € lunar .

Noapte de cazare la hotel: aproximativ 240 € pentru o cameră standard.

Mese la restaurant: rareori sub 20-30 € de persoană.

„Aici, în Thailanda, trăiesc cu 1.250 € ca un rege, în timp ce în Spania abia reușeam să acopăr cheltuielile de bază”, povestește pensionarul.

Pentru Rafa Ruiz, mutarea în Asia a însemnat redescoperirea libertății. Fostul salvamar spune că acum se bucură cu adevărat de anii de pensie:

Își începe diminețile privind oceanul direct de pe terasa apartamentului său.

Călătorește în zone spectaculoase, precum Chiang Mai și Chiang Rai .

Explorează temple budiste, insule exotice și plaje ascunse.

Poate mânca zilnic la restaurant și participa la activități culturale fără grija facturilor.

„În Spania, nu ne mai lasă să trăim. Aici, am redescoperit bucuria vieții și am timp să fac lucruri pe care mi le-am dorit mereu”, spune Ruiz.

Pensionarul spaniol a atras atenția și asupra modului în care trăiesc majoritatea seniorilor din Spania:

„Au muncit o viață întreagă, sunt epuizați, și singurul lucru plăcut pe care îl au este să stea 40 de minute la piscină, apoi să meargă la plimbare, iar în weekenduri să se ducă la acele hoteluri care le oferă tarife speciale.”

Rafa Ruiz spune că nu și-a dorit o bătrânețe captivă între patru pereți și că a preferat să își transforme ultimii ani de viață într-o aventură plină de experiențe.

Cazul lui Rafa Ruiz nu este singular. Din ce în ce mai mulți pensionari europeni aleg să se mute în țări asiatice precum Thailanda, Vietnam, Indonezia sau Filipine. Motivele sunt similare:

Costuri mult mai mici – chirii, alimente și servicii accesibile. Climă prietenoasă – temperaturi calde tot timpul anului. Calitatea vieții – acces la plaje, natură și mâncare sănătoasă. Comunități internaționale – numeroși expați creează medii sigure și prietenoase.

Un studiu realizat de International Living arată că Thailanda este una dintre destinațiile preferate ale pensionarilor europeni, în special datorită raportului cost – calitate a vieții.

Pentru Rafa, mutarea din Mallorca în Thailanda nu a fost doar o alegere financiară, ci și o decizie de viață:

„Vreau să mă bucur de fiecare zi și acum pot face asta pentru că am timp. Nu mai simt că trăiesc ca un prizonier al facturilor. Aici, cu aceeași pensie, trăiesc ca un om liber.”

El spune că și-ar dori ca tot mai mulți pensionari să aibă curajul să ia în considerare alternativele din afara Europei: viața poate fi mai ieftină, mai bogată și mai fericită.