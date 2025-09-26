Ella Vișan, prinsă cu minciuna. Noul iubit ar fi doar o invenție

Fosta concurentă a emisiunii Insula Iubirii, Ella Vișan, a revenit recent în atenția publicului printr-o declarație care a stârnit discuții aprinse. Aceasta a susținut într-un podcast că are un nou partener și că este fericită într-o relație începută în Anglia, la scurt timp după ce s-a întors din Thailanda.

Totuși, informații apărute ulterior contrazic această versiune, iar apropiați ai Ellei spun că povestea de dragoste ar fi doar o strategie de imagine.

Invitată la un podcast online, Ella a descris cu entuziasm felul în care l-ar fi cunoscut pe presupusul său iubit. Potrivit acesteia, întâlnirea ar fi avut loc la un poligon de tragere, unde a ieșit împreună cu un alt cuplu.

Ea a adăugat că, după acea experiență, bărbatul ar fi insistat să obțină numărul ei de telefon, deși nu folosea rețelele sociale. „Nu i-am dat eu mesaj, el a făcut rost de număr”, a spus fosta concurentă. În relatările sale, Ella a subliniat că a simțit imediat o atracție și că povestea ar fi evoluat rapid către o relație.

Declarațiile Ellei au ridicat însă numeroase semne de întrebare. Aceasta a afirmat că relația ar fi început la scurt timp după ce s-a întors din Thailanda, în urmă cu aproximativ șase-șapte luni. Coincidența este că, în aceeași perioadă, Vișan încă era implicată într-un scandal legat de fosta relație cu Andrei și de apropierea controversată de Teo, ispita care i-a pus la încercare logodna.

Faptul că Ella ar fi reușit să își găsească „sufletul pereche” imediat după o despărțire mediatizată a părut suspect multora dintre cei care îi urmăresc activitatea.

Potrivit informațiilor obținute de Cancan, povestea spusă de Ella ar fi complet inventată. Surse apropiate afirmă că, de fapt, nu există niciun Ovidiu și nici o relație începută în Anglia. Într-o discuție purtată recent cu prieteni la un restaurant din București, blondina ar fi recunoscut că a lansat acest scenariu la îndemnul echipei de marketing care o gestionează.

Aceleași surse susțin că, după valul de critici și mesaje negative primite în mediul online în urma apariției la Insula Iubirii, fosta concurentă ar fi acceptat ideea de a crea o poveste menită să o arate într-o lumină mai bună. Strategia ar fi avut rolul de a o face să pară o femeie stabilă, implicată într-o relație, și nu o persoană marcată de scandalul infidelității.

De la difuzarea emisiunii, Ella Vișan s-a confruntat cu un val constant de critici. Fanii show-ului nu i-au iertat faptul că și-a înșelat logodnicul în fața camerelor, iar comentariile negative au continuat să apară pe rețelele sociale chiar și după terminarea programului TV.

Potrivit apropiaților, Ella ar fi resimțit presiunea și ar fi fost marcată de această imagine publică, motiv pentru care a acceptat să urmeze „planul de marketing” propus de managerul său. În speranța că publicul o va privi cu mai multă empatie, Ella a început să vorbească despre o relație inexistentă.

Dincolo de declarațiile făcute în podcasturi și interviuri, cei care o cunosc spun că Vișan ar fi, de fapt, singură și încă afectată de criticile primite. „Tot ce se spune despre noul ei iubit e o invenție. Nu există. Ea a recunoscut asta între prieteni”, susțin unele surse.

Astfel, imaginea de „femeie fericită și împlinită” pe care încearcă să o transmită în spațiul public ar fi doar o strategie de a scăpa de stigmatul creat de aparițiile sale televizate.