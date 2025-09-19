Monden

Insula Iubirii revine cu sezonul 10. Castingul a fost deschis

Insula Iubirii revine cu sezonul 10. Castingul a fost deschis
Din cuprinsul articolului

Antena 1 a anunțat oficial deschiderea înscrierilor pentru noul sezon al reality show-ului „Insula Iubirii”. Producția, ajunsă la ediția cu numărul 10, va fi difuzată în vara anului 2026, însă procesul de selecție a concurenților a început deja.

Insula Iubirii, un fenomen național

Sezonul 9, difuzat în 2025, s-a dovedit unul dintre cele mai urmărite din istoria emisiunii. Trei seri pe săptămână, publicul a urmărit cu interes fiecare întâmplare, iar reacțiile pe rețelele de socializare au transformat fiecare episod într-un eveniment mediatic.

Insula Iubirii

Insula Iubirii. Sursa foto Captură video

Show-ul, prezentat drept „cel mai dur test al relațiilor”, a adus în prim-plan povești care au stârnit emoții puternice, de la bucurie și râsete, până la lacrimi și confruntări dramatice.

Ce spune Radu Vâlcan

Prezentatorul emisiunii a confirmat deschiderea înscrierilor. Radu Vâlcan le-a spus telespectatorilor că urmează un nou sezon plin de emoții și suspans.

„Au trecut deja două săptămâni de la momentul în care ne-am bucurat cu toții la difuzarea ultimului episod din sezonul 9 Insula Iubirii. A fost plin de emoții, bucurie, râsete și chiar și lacrimi.

Radu Vâlcan

Radu Vâlcan. Sursa foto Arhiva EVZ

Totul merge mai departe, iar acum putem vorbi despre viitor, despre cei care își doresc să facă parte din cel mai dur test al relațiilor, deoarece a început perioada de înscrieri. Dragilor, sunt extrem de fericit să vă spun că… Thailanda ne așteaptă cu noi povești de neratat! Ne vedem în sezonul 10!”, a declarat Radu Vâlcan.

Cum te poți înscrie în noul sezon Insula Iubirii

Castingul este deschis atât pentru cupluri, cât și pentru cei care doresc să devină „ispite”, personaje-cheie în desfășurarea show-ului. Înscrierile se fac exclusiv online, pe platforma dedicată – casting.a1.ro – unde candidații trebuie să completeze un formular și să parcurgă mai mulți pași de selecție.

„Intens, real și revelator. Te provoacă și îți arată adevărul. Insula Iubirii este paradisul celui mai dur test al fidelității! Tentație versus relație. Înscrie-te la casting!”, se arată în mesajul de întâmpinare de pe site.

