Meghan Markle se compară cu Michelle Obama. Un nou acord cu Netflix

Meghan Markle a vorbit despre noul ei contract cu platforma de streaming Netflix în timpul Fortune Most Powerful Women Summit 2025, marți.

Ducesa de Sussex a comparat acest acord cu parteneriatul familiei Obama pentru compania de producție Higher Ground și a subliniat că înțelegerea le oferă ei și prințului Harry „flexibilitate" și posibilitatea de a promova conținut care altfel nu ar fi potrivit pentru Netflix.

Meghan Markle a explicat începutul colaborării lor cu platforma de streaming:

Aceasta a amintit că, în timpul primului contract, Harry și Meghan au lansat mai multe proiecte care au primit recenzii mixte din partea criticilor.

În ciuda așteptărilor fanilor ca termenii acordului să fie restrânși, ducesa a afirmat că prelungirea contractului este, de fapt, un semn al solidității parteneriatului lor.

„Odată ce primul acord a expirat, extinderea acestuia — ceea ce a fost un semn incredibil al puterii parteneriatului nostru — s-a transformat acum într-un contract de tip first-look", a explicat Meghan.

Potrivit declarațiilor sale, noul contract Netflix nu doar că le asigură o colaborare continuă, dar le permite și să decidă asupra conținutului cu mai multă libertate.

„Ne oferă flexibilitatea de a merge mai întâi la partenerii noștri, dar în același timp să căutăm conținut care poate să nu fie potrivit pentru Netflix, dar care are un loc potrivit în altă parte", a adăugat ducesa.

Această abordare oferă cuplului posibilitatea de a experimenta proiecte mai diverse și de a explora teme care nu se încadrează în liniile editoriale obișnuite ale platformei.

Surse apropiate colaborării au confirmat că acordul Netflix implică o serie de proiecte atât pentru platforma principală, cât și pentru alte canale asociate.

Deși sumele exacte nu au fost făcute publice, se estimează că noul contract depășește valoarea precedentului și include beneficii suplimentare pentru distribuirea internațională a conținutului.

Reacțiile din industrie au fost diverse, unii specialiști subliniind că flexibilitatea oferită de acest tip de contract permite creatorilor să testeze idei inovative fără restricții editoriale stricte.

Experți în media au remarcat că strategiile de tip first-look permit creatorilor de conținut să negocieze cu mai multe platforme simultan, crescând astfel vizibilitatea și potențialul comercial al proiectelor.

Meghan Markle și prințul Harry par să fi luat în calcul aceste aspecte, adaptându-și abordarea la cerințele actuale ale industriei de streaming, care favorizează diversitatea tematică și inovația.

Noul contract Netflix cu Meghan Markle și prințul Harry poate avea efecte semnificative pe termen lung. Platforma beneficiază de continuitatea colaborării cu doi creatori cu vizibilitate globală, consolidându-și poziția pe piața conținutului de calitate.

În același timp, flexibilitatea menționată de ducesă permite platformei să acceseze proiecte care altfel nu ar fi integrate în catalogul său, diversificând oferta și atrăgând noi audiențe.

În context regional și global, astfel de acorduri demonstrează tendința industriei de streaming de a combina notorietatea creatorilor cu libertatea editorială, ceea ce poate stimula investițiile în proiecte originale și inovative.

Meghan Markle a concluzionat că acest parteneriat oferă nu doar oportunități creative, ci și o strategie de lungă durată pentru dezvoltarea unui portofoliu diversificat de producții, consolidând atât imaginea lor publică, cât și relevanța pe piața internațională de streaming.