Marți, 4 noiembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul FCSB în procesul privind marca „Steaua”, consolidând dreptul clubului CSA Steaua asupra numelui istoric. Juristul grupării din Ghencea, Florin Talpan, a anunțat că nu va renunța până când Gigi Becali nu va plăti prejudiciul stabilit, potrivit Prosport.

Florin Talpan a declarat că victoria la Înalta Curte de Casație și Justiție reprezintă un moment foarte important și că dosarul a fost unul extrem de dificil. Juristul CSA Steaua a subliniat că dosarul a fost voluminos și a implicat o muncă colosală, cu numeroase dovezi privind folosirea mărcilor clubului.

Talpan a precizat că acest dosar era esențial pentru recuperarea prejudiciului de 37 de milioane de euro și că, fără câștigarea lui, FCSB ar fi putut avea noi căi de atac. El a menționat că probele incluzând tricouri, materiale publicitare, căni, fanioane și eșarfe au fost decisive în stabilirea verdictului final.

Florin Talpan s-a declarat fericit pentru victoria obținută împotriva avocaților FCSB, dar și-a exprimat nemulțumirea că nu i s-a acordat sporul pentru lucrări de excepție. Juristul a explicat că a realizat copii după tricouri și materiale publicitare în condiții dificile, folosind servicii autorizate de xerox.

Talpan a precizat că aceste lucrări au fost necesare pentru desfășurarea corectă a procesului și a cerut o reacție din partea conducerii MApN. El a afirmat că realizările sale în acest dosar sunt remarcabile și justifică acordarea sporului cuvenit.

Talpan a declarat că nu-l va lăsa în pace pe Gigi Becali, acuzându-l de comportament jignitor și derâdere. Acesta a declarat că a învins avocații plătiți de patronul FCSB. Juristul CSA Steaua a precizat că așteaptă ca ministrul Apărării să-i acorde sporul cuvenit și o promovare într-o funcție superioară.

Talpan și-a exprimat dorința de a fi numit general, argumentând că realizările sale în MApN sunt remarcabile. El a adăugat că așteaptă aprecierea publică și din partea altor oficiali, cum ar fi premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan.