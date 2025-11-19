FC Barcelona va juca meciul cu Eintracht Frankfurt pe stadionul Camp Nou

FC Barcelona a anunțat că meciul cu Eintracht Frankfurt, din etapa a șasea a fazei principale a Ligii Campionilor, va avea loc pe Camp Nou. „Această decizie vine după obţinerea primei autorizaţii de ocupare pentru Faza 1B”, a transmis echipa, într-un comunicat de presă.

Deși regulamentul nu permite ca o echipă să joace în faza principală a Ligii Campionilor pe două stadioane diferite, UEFA a aprobat solicitarea clubului de a reveni pe Camp Nou la meciul cu Eintracht Frankfurt din 9 decembrie, din etapa a 6-a a Ligii Campionilor.

Barcelona a jucat până acum meciurile de acasă din UCL pe Montjuic, iar în solicitarea trimisă, clubul a explicat că nu urmărește un avantaj prin alegerea unui stadion mai mare decât cel folosit de obicei, ci dorește doar să revină pe arena proprie după absența cauzată de lucrările de renovare.

„Această decizie vine după obţinerea primei autorizaţii de ocupare pentru Faza 1B, care permite o capacitate mărită şi include întreaga zonă laterală, adăugându-se la autorizaţia deja acordată pentru Faza 1A — care acoperă tribuna principală şi poarta sudică — şi intră în vigoare după ce UEFA a acceptat cererea, considerând că toate cerinţele necesare au fost îndeplinite”, a mai adăugat FC Barcelona.

Meciul dintre FC Barcelona și Eintracht Frankfurt este programat pe 9 decembrie, de la ora 22.00.

„Liga Campionilor se va întoarce la Spotify Camp Nou la 1.140 de zile după dureroasa înfrângere (0-3) în faţa Bayern München, la 26 octombrie 2022”, a relatat Mundo Deportivo.