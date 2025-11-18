Tămaș și Alexa dau cărțile pe față. Ce echipe nu le-au picat bine de la Asia Express

Cei doi câștigători de la Asia Express au explicat acum, după ce s-a terminat competiția că nu le-au fost dragi toți concurenții. Aceștia au explicat și motivele pentru care s-a întâmplat acest lucru.

Recunoscuți pentru fairplay, cei doi fotbaliști nu s-au mai ascuns și au explicat și care au fost echipele chitite pe câștig. ”Ca și experiență, este experiența vieții, pentru că ceea ce găsești acolo nu găsim niciunde. Nu te-ai descurca aici să te rogi la un om să te primească în casă. Nu ai făcut autostopul. Nici când eram mic nu am făcut asta. Eu de exemplu alergam.

Mi-a plăcut că trebuie să te duci în emisiunea asta să te distrezi. Orice sport eu îl consider un joc. Trebuie să îți placă să faci. Pe Asia Express eu am luat-o ca pe un joc, pentru că probele sunt jocuri, pentru oameni mari. Și dacă te duci ca un cal de cursă, atunci mie nu-mi plac concurenții aceia. Nu mergem în competiția asta să demonstrez că sunt mai bun și că am mușchi mai mari ca ai tăi și că cine sunt eu acasă. Asta nu mi-a plăcut”, a explicat Gabi Tamaș.

Acesta a și spus cine au fost concurenții mai competitivi. ”Unii concurenți erau foarte-foarte îndârjiți să câștige. Dar tu câștigi în două luni, nu azi mâine poimâine.

Au fost Anda Adam și Jospeh. Au fost Alex mai mult ca și Ștefan și Emil cu Alejandro, foarte chitiți pe a câștiga. Și în declarațiile lor dacă te uitai știau ce s-a întâmplat în toate celelalte sezoane că studiaseră”, a spus fotbalistul.

Cei doi au plecat la luptă fără prea multe detalii. Tamaș de exemplu nu știa că la amulete se câștigă bani. ”La amulete se dau 1000 de euro și Gabi a crezut că sunt bonuri de masă. Noi din cauza asta nu am tras prea tare.

Deși, am tras cât am putut. După ce l-am lămurit am ajuns la concluzia că o tragem și noi să vedem dacă putem câștiga și amulete. Mie nu mi-au plăcut cuplurile care se plângeau. Care își găseau scuze. Că alții erau ajutați, samd”, a spus și Dan Alexa.