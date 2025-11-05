Tamaș și Alexa, costumație specială pentru Centru Vechi. Cum ar ieși pe stradă cei doi

Tamaș și Alexa au bifat un nou episod memorabil din Asia Express, cei doi fiind suprinși de costumația pe care a trebuit să o poarte. Chiar și așa s-au adaptat și au spus că ar ieși îmbrăcați așa și pe Centrul Vechi.

Cei doi concurenți din Asia Express au dat dovadă din nou de curaj la o nouă probă. Aceștia au fost puși să se îmbrace cu o anumită costumație. În cap păreau că poartă o căciulă cu un moț mare. Dar cei doi nu doar că nu s-au dat înapoi, ar fi făcut paradă prin centrul Bucureștiului așa.

”Eu vreau să mergem așa în Centru Vechi. Hai în centrul vechi. Mă duc, acolo m-am și dezbrăcat, nu-i problemă. Dacă port o pălărie, e fix mare scofală”, a spus Tamaș, în timp ce purta minunăția pe cap.

De altfel acesta nu este singurul moment în care cei doi au fost puși în anumite ipostaze nu tocmai confortabile. Cu toate acestea nimic nu i-a ținut în loc, nu de alta, dar se pare că și prietenia dintre ei, este un pilon serios de susținere. Atunci când de exemplu Gabi tamaș nu a putut să mănânce un anumit preparat, s-a ocupat Alexa.

Pe de altă parte când a fost vorba despre gătit, Tamaș a fost cel care a preluat frâiele și a făcut o ciorbă foarte bună. Pe de altă parte cei doi nu s-au certat până acum, de fiecare dată găsind motive mai mult de râs decât de ceartă. O altă echipă la fel de puternică este cea formată din Olga și Karmen Minune. Cele două nu se dau înapoi de la nimic și se susțin una pe cealaltă.

În acest moment, în emisiune au mai rămas patru echipe. Toate sunt unite și puternice. Asta chiar dacă în ceea ce îi privește pe soții Adam pe alocuri situația pare că mai scârțâie.

Joseph a avut câteva remarci mai puțin potrivite la adresa soției lui. Acesta însă a decis să nu se lase afectată de ele, astfel că cei doi au rămas în competiție.