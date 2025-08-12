Justitie Nicușor Constantinescu nu mai suportă condițiile de la Penitenciarul Poarta Albă. Val de nemulțumiri







Nicușor Constantinescu, fost președinte al Consiliului Județean Constanța și apropiat al lui Radu Mazăre, se află într-un conflict deschis cu administrația Penitenciarului Poarta Albă, unde execută o pedeapsă de 10 ani de închisoare. În luna aprilie 2025, judecătorul delegat pentru supravegherea respectării drepturilor deținuților a emis o decizie care a fost contestată ulterior de Constantinescu.

Nicușor Constantinescu susține că în penitenciar i-ar fi fost încălcate mai multe drepturi, motiv pentru care a cerut reevaluarea situației sale. Fostul lider județean și-a argumentat plângerea afirmând că nu a putut participa la anumite activități educative și recreative, aspecte considerate relevante în analiza cererilor adresate deținuților.

El a invocat probleme medicale, precizând că urmează tratamente oncologice și are nevoie de îngrijiri constante, ceea ce l-ar fi împiedicat să se implice în aceste programe.

Cazul a fost transferat de la Judecătoria Medgidia la Tribunalul Constanța, instanță care s-a reunit luni, 11 august 2025, pentru a decide dacă demersul inițiat de Constantinescu, privind contestarea încheierii nr. 197 din 9 aprilie 2025, va continua sau nu.

Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a transmis o serie de plângeri legate de condițiile din penitenciar, reclamând limitări privind comunicarea cu exteriorul și accesul la informații.

Printre nemulțumirile exprimate se numără interdicția de a purta conversații online, pe care a încercat să le solicite de mai multe ori în anii 2024 și 2025. Deși în noiembrie 2024 i-au fost aprobate două astfel de sesiuni, în anul următor cererile sale nu au mai fost acceptate.

Conform răspunsurilor primite, motivul invocat a fost lipsa participării la activități educaționale sau alte considerente de ordin intern. Constantinescu susține însă că nu a putut lua parte la astfel de activități din cauza problemelor de sănătate, menționând că urmează tratamente oncologice atât în spital, cât și în penitenciar.

În plus, acesta solicită permisiunea de a introduce, pe cheltuiala proprie, un televizor suplimentar în celulă și cere din nou acces la publicații tipărite, pentru a se putea informa. El afirmă că familiei i s-ar fi interzis să îi aducă ziare, din cauza riscului ca hârtia să fie folosită pentru introducerea de substanțe interzise. Fostul oficial contestă această măsură, argumentând că nu are antecedente de acest fel și că biblioteca penitenciarului Valu lui Traian nu mai furnizează presă scrisă.

Constantinescu a mai precizat că vizitele familiei sunt permise în zilele de marți, joi, vineri și duminică, perioade în care ar putea primi publicații, dacă li s-ar permite acest lucru aparținătorilor.

Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a transmis o nouă solicitare conducerii penitenciarului, cerând aprobarea introducerii unui al doilea televizor în camera de detenție în care este încarcerat.

Potrivit unei scrisori adresate administrației, Constantinescu susține că cererea este motivată de dificultățile apărute între cei opt deținuți care împart același spațiu și care nu reușesc să ajungă la un consens privind canalul TV urmărit.

În document, acesta precizează că în prezent, în camera E10.9.1 se află un singur televizor, care ar fi fost înlocuit de șapte ori din cauza defecțiunilor provocate de fluctuațiile de tensiune. Constantinescu mai afirmă că, într-o perioadă anterioară, în aceeași celulă au existat chiar și trei televizoare funcționale.

Fostul politician subliniază că intenționează să achiziționeze noul aparat din fonduri proprii și face o comparație cu condițiile dintr-o altă secție a penitenciarului Poarta Albă, unde, potrivit afirmațiilor sale, într-o cameră similară au fost instalate până la cinci televizoare. Solicitarea urmează să fie analizată de conducerea unității de detenție, informează fanatik.ro.