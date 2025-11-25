Actorul Kevin Spacey, ruinat de proces: Nu am nicio casă, dar nu sunt un om fără adăpost

Actorul Kevin Spacey a declarat că nu este un om fără adăpost, după ce articole recente au sugerat contrariul. Vedeta din „Usual Suspects” a povestit că trăiește temporar în hoteluri și apartamente Airbnb, iar mii de oameni i-au oferit un loc unde să stea sau s-au interesat dacă este bine. „De obicei, nu îmi fac o prioritate din a corecta mass-media, dar având în vedere articolele recente care susțin că sunt un om fără adăpost, simt nevoia să răspund”, a spus actorul, într-un videoclip publicat duminică pe Instagram.

„Și vouă tuturor, permiteți-mi să vă spun că sunt cu adevărat emoționat de generozitatea voastră. Dar simt că ar fi necinstit să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului”, a adăugat Spacey, în vârstă de 66 de ani.

Clarificarea vine după interviul acordat jurnalistului Mick Brown de la publicația The Telegraph, în care actorul a declarat că locuiește în hoteluri și apartamente Airbnb și că se deplasează acolo unde are proiecte de muncă. „Exact cum făceam când am început în această meserie. Am lucrat aproape non-stop tot anul acesta și, pentru asta, am foarte multe motive să fiu recunoscător”, a spus Spacey.

Actorul a mai spus că există numeroase persoane care trăiesc în condiții dificile, pe străzi, în mașini sau cu probleme financiare grave, dar că el nu se află în aceeași situație. „Îmi pare foarte rău pentru ei, dar din articolul în sine reiese clar că eu nu sunt unul dintre ei și nici nu am încercat să spun că sunt”, a adăugat acesta.

În interviu, Spacey a mai spus că situația sa financiară nu era „grozavă” după scandalul de agresiune sexuală, în care a negat acuzațiile și a fost achitat în instanță. Actorul a precizat că cheltuielile din ultimii șapte ani au fost „astronomice” și că în prezent simte că este „înapoi la punctul de plecare, călătorind acolo unde este munca”. Spacey a adăugat că toate bunurile sale se află în depozit și că, dacă lucrurile vor continua să se îmbunătățească, speră să decidă unde să se stabilească din nou: „Nu am literalmente nicio casă, asta încerc să explic”.