Criză profundă la Real Madrid. Câtă răbdare mai au șefii cu antrenorul Xabi Alonso

Real Madrid e în criză, iar situația a devenit extrem de neplăcută pe „Santiago Bernabeu”, după înfrângerea suferită duminică, pe teren propriu, în jocul cu Celta Vigo, scor 0-2. Echipa lui Ionuț Radu a dat o mare lovitură, cu internaționalul român în poartă, după o evoluție remarcabilă.

Real este pe locul al 2-lea al clasamentului, cu 36 de puncte, cu 4 mai puțin decât lidera FC Barcelona. Până acum, în La Liga s-au jucat 16 runde. După eșecul de duminică, șefii au făcut o ședință de urgență și au stabilit: antrenorul Xabi Alonso (44 de ani) mai are o singură șansă. Miercuri, madrilenii vor evolua pe teren propriu cu Manchester City în Liga Campionilor. Un posibil eșec ar însemna despărțirea de tehnicianul care în vară l-a înlocuit pe italianul Carlo Ancelotti.

Conform jurnaliștilor spanioli de la El Mundo, Alonso a pierdut vestiarul și are o relație foarte proastă cu jucătorii. Se vorbește despre două nume grele pentru a-i lua locul: Zinedine Zidane sau Jurgen Klopp. Cu tehnicianul neamț este însă foarte greu de negociat, ținând cont că anunțase că nu vrea să mai fie antrenor și și-a încheiat cariera pe banca tehnică după despărțirea de FC Liverpool.

„Întâlnirea, care s-a întins până după 01.00 dimineața, a dus la o singură concluzie: meciul cu Manchester City, programat miercuri, în Liga Campionilor, este ultima șansă a lui Alonso.

Relația dintre vestiar și antrenor este iremediabilă. Iar Real Madrid caută deja pe piață un înlocuitor. Două nume ies în evidență pe lista favoriților: Zinedine Zidane și Jurgen Klopp”, a scris sursa citată.

„Accidentarea lui Militao ne-a dat peste cap planurile. Sunt vești proaste. Ne chinuim cu accidentările. Ne-a fost greu să reacționăm. Deciziile arbitrului ne-au frustrat. Nu mi-a plăcut prestația lui. Cartonașul pentru Álvaro a fost foarte discutabil. Nu mi-a plăcut și asta ne-a derutat puțin. Nu mi-a plăcut arbitrajul.

Suntem cu toții furioși. Trebuie să întoarcem pagina cât mai repede posibil. Mai este mult de parcurs în La Liga. Și avem meciul din Liga Campionilor împotriva lui City ca să reacționăm și să scăpăm de acest gust amar”, a spus Xabi Alonso, după înfrângerea de duminică.