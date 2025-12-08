Ministrul Pîslaru vrea să sesizeze Parchetul European pentru achiziția microbuzelor școlare: Când vorbim de bani publici, nu ne permitem neglijenţă

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a decis să sesizeze Parchetul Europeam în legătură cu achiziția microbuzelor electrice pentru elevi, „ca urmare a constatării mai multor disfuncționalități care ridică semne de întrebare asupra modului în care au fost utilizați banii europeni”. El a scris pe Facebook că rezultatele verificării efectuate de Corpul de Control vor fi transmise către Departamentul pentru Lupta Antifraudă și Consiliul Concurenței.

Potrivit ministrului Dragoș Pîslaru, același tip de microbuz electric destinat elevilor (16+1 locuri) a fost achiziționat în diferite județe la prețuri diferite, între 99.000 și 263.000 de euro.

Având în vedere cifrele declarate, oficialul a anunțat că se va adresa instanței europene.

„Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi. De asemenea, voi dispune transmiterea către Departamentul pentru Lupta Antifraudă şi Consiliul Concurenţei a rezultatelor verificării realizate de Corpul de Control al ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Am luat aceste măsuri ca urmare a constatării mai multor disfuncţionalităţi care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizaţi banii europeni”, adaugă el.

Ministrul a subliniat că apelul de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi” a fost conceput pentru a sprijini comunitățile locale și pentru a asigura copiilor din mediul rural un transport sigur, modern și ecologic.

„Din păcate, analiza documentaţiilor transmise de consiliile judeţene arată că modul de implementare a fost neuniform şi lipsit de o coordonare centralizată. În locul unui sistem integrat, cu achiziţii centralizate şi standarde unitare, fiecare judeţ a derulat proceduri separate, stabilind propriile caiete de sarcini, valori estimate şi condiţii de livrare”, mai spune Pîslaru.

În total, 40 de județe au derulat individual 74 de achiziții. Ministrul Investițiilor Europene mai spune că, deși descentralizarea urmărea flexibilitate locală, aceasta a dus diferențe semnificative de cheltuieli.

„Au fost identificate situaţii în care acelaşi tip de microbuz electric (16+1 locuri) a fost achiziţionat, în judeţe diferite, la valori semnificativ variabile - între un minim de 99.000 euro şi un maxim de 263.000 de euro per unitate, fără modificări tehnice care să justifice diferenţele. Au fost recepţionate echipamente în afara termenilor de livrare, diferenţele de preţ variind uneori şi până la de trei ori mai mult faţă de preţul cel mai mic”, a continuat oficialul.

În opinia sa, diferențele de preț vizibile între județe nu ar fi justificate.

„Nu există justificări tehnice sau financiare care să acopere diferenţele majore de cost. Diferenţa semnificativă de preţ pentru microbuze similare ridică suspiciuni de înţelegere între firme (preţ de cartel), preţul nereprezentând o imagine reală a preţurilor practicate pe piaţă”, relatează ministrul.

Ministrul a subliniat că, în absența unor oferte de preț bine fundamentate, există riscul unui prejudiciu bugetar, ceea ce sugerează achiziții ineficiente sau neconforme, în condițiile obligativității respectării principiilor de legalitate, eficiență și economicitate în utilizarea fondurilor PNRR și a bugetului național. Totodată, el a semnalat discrepanțe între localitățile menționate în cererile de finanțare și cele care au primit efectiv microbuzele, conform proceselor-verbale de predare-primire.

„În lumina tuturor acestor aspecte, am dispus transmiterea tuturor constatărilor către instituţiile abilitate: Parchetul European, Departamentul pentru Luptă Antifraudă şi Consiliul Concurenţei. Rolul lor este să verifice dacă diferenţele de preţ şi modalitatea de utilizare a informaţiilor minime obligatorii din ghid au fost simple erori administrative sau practici care afectează buna gestionare a fondurilor europene. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene nu are rolul de procuror sau de judecător. Altfel spus, nu avem calitatea legală să dăm verdicte definitive ori să condamnăm potenţiale încălcări ale legii”, arată Dragoş Pîslaru.

Rolul ministerului

Ministrul a dat asigurări că ministerul pe care îl conduce va colabora cu ministerele de linie pentru ca viitoarele apeluri de proiecte europene să impună realizarea unei analize de piață riguroase, stabilirea unor prețuri de referință realiste și o coordonare mai eficientă între instituții.

„România are nevoie de o administraţie care funcţionează unitar şi responsabil. Banii europeni sunt bani publici, iar de folosirea lor corectă şi transparentă depinde însăşi modernizarea României. Când vorbim de bani publici, nu ne permitem neglijenţă, improvizaţie sau lipsă de rigoare şi nu voi tolera niciodată asemenea situaţii”, conchide ministrul.

Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a dispus în august trimiterea Corpului de Control pentru a verifica modul în care au fost realizate achizițiile de microbuze școlare electrice prin PNRR, după ce publicația Reporter de Iași a relatat că o firmă din Prahova a câștigat peste jumătate din contractele naționale pentru livrarea acestor microbuze.

Potrivit jurnaliștilor, în secțiunea „anunțuri de atribuire” a Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP), Aveuro Internațional figura cu cel puțin 35 de contracte în valoare totală de peste 135 de milioane de euro.

„Aveuro a luat microbuze, în special Ford, pe care le-a carosat, costul total fiind de sub 100.000 de euro/maşină. Şi apoi le-a dat în judeţe, unele preţuri fiind mai mult decât duble. Spre exemplu, la Iaşi a adus 26 de microbuze la un preţ per exemplar de 202.800 euro fără TVA. Recordul e la Olt: 262.000 euro/maşină. Acelaşi microbuz pe care Aveuro l-a adus la Iaşi cu 1.014.000 lei a costat la Braşov doar 743.000 lei. Cu preţul adjudecat la Braşov, judeţul Iaşi ar fi cumpărat 35 de microbuze şcolare electrice faţă de doar 26 cât a luat, în condiţiile în care furnizor a fost aceeaşi firmă”, se menționa în ancheta Reporter de Iaşi.