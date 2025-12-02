Reforma pensiilor speciale și cheltuielile României, în atenția CE. Pîslaru: Nu pierdem bani pe jaloanele de achiziţii publice greşite

România a comunicat Comisiei Europene că voința politică pentru reforma pensiilor magistraților există, iar blocajul legii a fost cauzat de aspecte procedurale, afirmă ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. El a explicat că, în termen de două luni, Comisia va analiza dovezile depuse de Guvern și va trimite o scrisoare de observații privind modul în care România a îndeplinit jaloanele.

Ulterior, țara noastră va avea aproximativ două luni pentru a răspunde eventualelor diferențe de opinie față de abordarea Comisiei. Ministrul și-a exprimat speranța ca, până la primirea scrisorii, legea pensiilor magistraților să fie deja promulgată.

„Este un bun prilej să tragem linie referitor la discuţiile de pe cererea de plată numărul 3. Vineri am fost la Bruxelles, m-am întâlnit cu doamna Celine Gauer şi cu echipa Comisiunei Europene, pentru a arătat dovezile îndeplinirii jaloanelor suspendate din luna martie”, a arătat Dragoş Pîslaru.

Oficialul a amintit că „această suspendare a survenit ca urmare a faptului că mai bine de 2 ani de zile, guvernul României nu reuşise să îndeplinească acele ţinte şi jaloane din PNRR. Prin urmare, acest guvern a trebuit să vină şi să repare lucrurile pe cât posibil, aşa cum am făcut-o în ultimele 5 luni”.

Ministrul Fondurilor Europene a a explicat că suma în discuție este de 809,4 milioane de euro. El a explicat că, în urma negocierilor pentru revizuirea PNRR, două jaloane care erau retroactive și nu mai puteau fi rezolvate au fost reașezate, astfel încât România nu pierde bani.

„Veţi vedea o diferenţă faţă de suma iniţială. Din negocierile pe care le-am avut pe revizuirea PNRR, cele două jaloane care erau cumva retroactive, deci care nu mai puteau fi rezolvate, ele au fost reaşezate prin renegociarea PNRR, astfel încât vestea bună pe care am confirmat-o cu Comisia Europeană, vineri, este că nu pierdem bani pe jaloanele de achiziţii publice greşite”, a mai spus el.

Ministrul a subliniat că aproximativ 51 de milioane de euro au fost recuperate prin redistribuirea acestora în alte operațiuni.

„Şi asta este o veste foarte bună, pentru că deja 51 milioane de euro sunt recuperate, sau mai bine aici nu sunt pierdute, sunt recuperate prin reaşezarea lor în alte operaţiuni, odată cu revizuirea, şi asta cred că era o primă informaţie bună pentru a fi clarificată”, a arătat ministrul Fondurilor Europene.

Guvernul României a prezentat dovezi privind jalonul 440, referitor la operaționalizarea AMEPIP, incluzând selecția conducerii și un raport complet care arată că instituția a început să aplice amenzi și că are proceduri în derulare pentru a asigura un plan coerent de funcționare, a declarat ministrul Dragoș Pîslaru.

El a adăugat că, la nivelul aceluiași jalon, România a prezentat un plan pentru reforma companiilor de stat, care va fi coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu.

„Acest plan a fost apreciat la nivel strategic de către Comisia Europeană. Prin urmare, reformele nu se opresc cu acest jalon, dar pentru jalonul 440, dovezile aduse de România arată că el a fost îndeplinit per total şi anume discutăm de 330,34 milioane de euro, grant. Şi asta este o veste foarte bună”, a mai spus Pîslaru.

Ministrul a explicat că, pentru jalonul 121, privind guvernanța corporativă a companiilor de stat din sectorul energetic, valoarea totală este de 227,9 milioane de euro. Majoritatea numirilor au fost finalizate conform termenelor, cu excepția a câteva poziții la Hidroelectrica, CE Oltenia, Eurotest și Oil Terminal, unde au existat întârzieri din motive procedurale, neprezentare sau invalidare.

„Având în vedere că discutăm de zeci de numiri, evident, poziţia noastră este că este o penalizare mai degrabă marginală, la care ne putem aştepta, dar o să discutăm cu privire la aceste estimări imediat”, a arătat Dragoş Pîslaru.

Ministrul a menționat că jalonul 215 se referă la pensiile speciale. El a explicat că, deși termenul limită de 28 noiembrie nu a fost respectat pentru promulgarea legii, Guvernul României continuă procedura și urmărește finalizarea reformei cât mai curând posibil, prin asumarea răspunderii în Parlament.

Pîslaru a subliniat că, în scrisoarea depusă vineri, România a arătat că voința politică există și s-a manifestat la timp, iar blocajul a fost cauzat de aspecte procedurale.

„Lucrurile sunt foarte clare. Guvernul României continuă această procedură. În mod evident, termenul limită de 28 noiembrie nu a fost îndeplinit în perspectiva promulgării. Asta nu ne opreşte, însă, să ducem reforma până la capăt şi, din acest punct de vedere, chiar astăzi ştiţi că există în Parlament asumarea răspundării şi sperăm să mişcăm procedurile pentru ca să avem o promulgare într-un timp cât mai scurt cu putinţă”, a mai spus el.

Jalonul 79, al patrulea, se referă la selectarea și numirea membrilor consiliilor de administrație din sectorul transporturilor, inclusiv la CNAIR, CNIR, CFR, Metrorex și CFR Călători.

„Discutăm de 19,8 milioane de euro pe pe componenta de împrumut şi aici avem vestea bună că am prezentat, aşa cum era cerinţa, indicatorii de performanţă pentru membrii Consiliului de Administraţie la CNAIR, aşa cum era o cerinţă explicită în scrisorile de suspendare, dar procedurile de selecţie sunt încă în desfăşurare în condiţii de transparenţă, n-au putut fi finalizate la timp. Deci, din această perspectivă, am explicat eforturile, am explicat aşa cum procesele sunt în derulare, dar nu am venit cu detaliile efective cu privire la selecţie, pentru că nu a fost finalizată”, a explicat ministrul Fondurilor Europene.

Dragoș Pîslaru a explicat pașii care urmează după depunerea scrisorilor de către România. El a arătat că, timp de aproximativ două luni, Comisia Europeană va analiza dovezile depuse de Guvern și va transmite o scrisoare de observații cu perspectiva sa asupra modului în care au fost îndeplinite jaloanele.

Ulterior, România va avea la dispoziție alte două luni pentru a răspunde eventualelor diferențe de opinie față de abordarea Comisiei. Ministrul a adăugat că autoritățile speră ca, până la primirea scrisorii, reforma pensiilor speciale să fie finalizată și legea să fie promulgată.

„România nu o să stea să aştepte două luni de zile pentru a răspunde Comisiei, dar ne aşteptăm ca până primăvara anului viitor, în primul trimestru, să putem avea o rezoluţie cu privire la această cerere de plată”, a mai spus Pîslaru.