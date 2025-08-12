Social Achiziții controversate. Microbuze electrice cumpărate cu 90.000 de euro, revândute statului cu 200.000 de euro







O companie din județul Prahova a obținut peste jumătate dintre contractele pentru furnizarea de microbuze electrice în România, conform datelor din platforma de achiziții publice (SEAP). Este vorba despre firma Aveuro Internațional, care figurează cu cel puțin 35 de contracte ce însumează peste 135 de milioane de euro.

Vehiculele, în special modele Ford electrice, au fost achiziționate și carosate de firmă la un cost total estimat sub 100.000 de euro per unitate. Ulterior, acestea au fost livrate către mai multe consilii județene, la prețuri considerabil mai mari.

De exemplu, în județul Iași, 26 de microbuze au fost livrate la un preț unitar de 202.800 de euro fără TVA. În județul Olt, valoarea a atins un record: 262.000 de euro pentru fiecare microbuz.

Firma Aveuro Internațional, furnizorul de microbuze electrice în mai multe județe din țară, este condusă de fiul unei reprezentante PNL din Prahova, asociată în presă cu Iulian Dumitrescu, fost lider local și vizat de acuzații de corupție.

În ceea ce privește achizițiile de microbuze, datele indică discrepanțe notabile între județe. La Iași, Consiliul Județean a plătit 1.014.000 lei pentru fiecare microbuz electric livrat de Aveuro.

În schimb, la Brașov, același model a fost achiziționat cu 743.000 lei. Dacă prețul obținut de Brașov ar fi fost aplicat și la Iași, autoritățile locale ar fi putut cumpăra 35 de vehicule, față de cele 26 livrate în realitate. Diferența echivalează cu nouă microbuze în minus pentru județul Iași.

Calculat în euro, rezultă un cost suplimentar de aproximativ 54.000 de euro pentru fiecare vehicul achiziționat la Iași comparativ cu Brașov. Suma depășește valoarea estimativă a unui apartament cu două camere. În total, pierderea financiară la nivelul județului este comparabilă cu prețul unui bloc cu 26 de apartamente. Mai multe detalii despre acest caz scandalos puteți citi pe site-ul reporteris.ro.