Cel mai vechi teatru din România. Cum arată în prezent

Cel mai vechi teatru din România. Teatrul„Mihai Eminescu” din Oravița, inaugurat pe 5 octombrie 1817, este recunoscut ca fiind cel mai vechi teatru din România. Construit în stil baroc vienez, după planurile arhitectului macedo-român Ion Niuni, clădirea reprezenta o copie fidelă a Burgtheater-ului din Viena.

Inaugurarea a avut loc în prezența împăratului Francisc I și a împărătesei Carolina-Augusta de Bavaria, fiind un eveniment deosebit pentru orașul Oravița.

Istoria teatrului începe cu mult înainte de construcția actualei clădiri. În 1763, trupa lui Anton Eintrag a susținut reprezentații în Oravița, folosind o scenă improvizată. În 1790, Uniunea Diletanților din Oravița a fost înființată, organizând spectacole de teatru, poezie și muzică, în care localnicii își etalau talentul. Astfel, Oravița a devenit un centru cultural important în regiune.

După inaugurare, Teatrul Vechi „Mihai Eminescu” a găzduit numeroase trupe din Viena, Budapesta, Moscova, Berlin, Roma și chiar New York. Un moment remarcabil din istoria teatrului a fost legat de vizita trupei lui Mihail Pascaly în 1868, din care făcea parte și Mihai Eminescu, în calitate de sufleur. Această vizită a fost atât de semnificativă încât orăvițenii au început să numească teatrul „Mihai Eminescu”.

De-a lungul decadelor, teatrul a fost martor la multe evenimente culturale și istorice. În perioada interbelică, aici au concertat mari muzicieni precum Ciprian Porumbescu și George Enescu. După al Doilea Război Mondial, teatrul a fost renovat și modernizat, păstrându-și însă farmecul și autenticitatea. În prezent, clădirea adăpostește Muzeul de Istorie a Teatrului și a orașului Oravița, fiind un simbol al tradiției culturale a regiunii.

Teatrul Vechi „Mihai Eminescu” din Oravița este nu doar o clădire istorică, ci și un simbol al pasiunii pentru artă și cultură al locuitorilor din această zonă. Cu o istorie de peste două secole, teatrul continuă să fie un loc de întâlnire pentru iubitorii de cultură, păstrând vie tradiția teatrală românească.

Pe lângă acesta, România mai are și alte teatre istorice de referință. Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București a fost înființat în 1852 sub denumirea de „Teatrul cel Mare”. Inițial destinat unui public restrâns, teatrul a fost extins ulterior și a găzduit prima reprezentație pe 31 decembrie 1852 cu piesa „Zoe sau Un amor românesc”.

Acesta a devenit rapid un centru cultural de referință pentru capitală, oferind spectacole de teatru și evenimente artistice importante.

În Cluj-Napoca, Teatrul Național „Lucian Blaga” a fost înființat în 1821, inițial ca teatru maghiar. Clădirea actuală a fost construită între 1904 și 1906 după proiectul arhitecților Ferdinand Fellner și Hermann Helmer și este un exemplu de arhitectură neo-barocă. Inaugurat în 1906, teatrul a fost dedicat marelui poet și dramaturg Lucian Blaga și continuă să fie un centru important de spectacole teatrale.

La Iași, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” a fost construit între 1894 și 1896 și a fost inaugurat cu spectacole ale unor autori români de renume precum Vasile Alecsandri și Mihail Kogălniceanu. În 1956, teatrul a primit numele celebrului dramaturg și poet, consolidându-și statutul de instituție culturală de referință în Moldova.

Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, fondat în 1850, este al doilea ca vechime dintre teatrele naționale din România. Inițial purta numele lui Theodor Teodorini, iar în 1989 a fost redenumit în onoarea poetului și dramaturgului Marin Sorescu. Clădirea actuală a fost inaugurată în 1974 și modernizată între 2006 și 2008, continuând să găzduiască spectacole și să promoveze teatrul românesc.