Prognoza meteo, 19 octombrie. ANM anunță precipitații. Vremea rămâne rece

Pe 19 octombrie, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, potrivit esitmărilor ANM. Cerul se va menține variabil, iar în cursul dimineții sunt așteptate înnorări în zonele centrale și sud-estice, precum și în Carpații Orientali, unde pe arii izolate se vor semnala ploi slabe.

La altitudini mari, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla cu putere la munte, mai ales în Carpații de Curbură, iar intensificări temporare vor fi resimțite și în zonele centrale, estice și sud-vestice.

Temperaturile maxime se vor situa între 7 și 16 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî între -3 și 8 grade, cu valori mai scăzute de până la -7 grade în depresiunile estice ale Transilvaniei. Izolat, în orele dimineții și pe timpul nopții, se va semnala ceață.

În Capitală, vremea va fi în general frumoasă, dar rece, în special pe timpul nopții. Cerul va fi variabil, cu posibile înnorări temporare la începutul zilei, însă șansele de precipitații vor fi reduse.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor atinge valori de 14…16 grade, iar minimele se vor încadra între 2 și 4 grade, ușor mai coborâte în zonele periferice.

Luni, vremea se va ameliora și se va încălzi ușor în majoritatea regiunilor, deși dimineața și noaptea se vor menține valori scăzute. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în sudul Banatului.

Maximele zilei vor fi cuprinse între 8 și 17 grade, iar minimele între -9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 8 grade pe litoral. Ceața va apărea izolat în primele ore ale dimineții și în cursul nopții.

În București, condițiile meteo vor fi plăcute pe timpul zilei, deși dimineața și noaptea vor rămâne reci. Cerul va avea aspect variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 15…16 grade, iar minimele între 1 și 4 grade.

Pentru perioada următoare, meteorologii estimează temperaturi mai ridicate decât media obișnuită a perioadei în toate regiunile. Între 20 și 27 octombrie, valorile termice vor depăși ușor normalul climatologic, iar în vest și nord-vest cantitățile de precipitații vor fi puțin peste media obișnuită. În restul țării, regimul de ploi va fi apropiat de cel normal.

În intervalul 27 octombrie – 3 noiembrie, temperaturile vor continua să se mențină peste media perioadei, iar precipitațiile se vor încadra în limitele obișnuite în majoritatea zonelor. Pentru săptămâna 3 – 10 noiembrie, se anunță o revenire a valorilor termice la niveluri apropiate de normal, iar cantitățile de precipitații vor fi, în general, în concordanță cu media specifică acestei perioade în întreaga țară.