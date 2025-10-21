Fenomen meteo rar: Europa se pregătește pentru iarnă cum n-a mai fost de zeci de ani

Europa se pregătește pentru o iarnă aspră, asemănătoare celei din sezonul 1981-1982. Potrivit meteorologilor de la Severe Wheather, evoluția neobișnuită a vortexului polar, observat deasupra Polului Nord în urmă cu aproximativ o lună, va influența modelele atmosferice în următoarele săptămâni și chiar până în iarna 2025/2026, afectând nu doar Europa, ci și Statele Unite și Canada.

Vortexul polar este o circulație atmosferică largă, prezentă în emisfera nordică, care controlează traiectoria aerului rece și a fronturilor atmosferice. Acesta se întinde pe mai multe straturi ale atmosferei: troposfera, unde se formează vremea de zi cu zi, și stratosfera, un strat mai uscat, care include și ozonul.

Specialiștii împart sistemul în două componente: vortexul troposferic, aflat în troposferă, și vortexul stratosferic, de la altitudini mai mari. Deși pot acționa independent, cele două componente influențează împreună circulația aerului rece.

În prezent, vortexul polar prezintă o anomalie. Presiunile ridicate din zona Pacificului împing centrul sistemului, slăbindu-l și făcându-l instabil.

Această evoluție neobișnuită permite jet stream-ului să devină ondulat, ceea ce facilitează coborârea maselor de aer rece din zona arctică către latitudinile temperate. În termeni simpli, un vortex puternic menține aerul rece blocat în Arctic, aducând ierni blânde în Europa și SUA, în timp ce un vortex slab favorizează ierni reci, cu ninsori și viscol – scenariul care se conturează acum.

Hărțile atmosferice recente arată, de asemenea, un blocaj anticiclonic puternic în zona Groenlandei, capabil să fragmenteze vortexul inferior în mai multe nuclee. Această configurație favorizează o circulație mai dinamică a aerului rece spre estul SUA și anumite regiuni din Europa.

Deși la începutul lunii octombrie masele de aer rece nu au fost puternice, specialiștii avertizează că dacă acest tipar se menține până în noiembrie-decembrie, iarna ar putea aduce episoade severe, asemănătoare celor din 1981-1982, cu ninsori abundente și temperaturi extrem de scăzute.

Pe scurt, Europa se pregătește pentru o iarnă deosebit de rece, iar evoluția vortexului polar din stratosferă și troposferă rămâne un indicator esențial pentru următoarele luni.