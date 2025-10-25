International

Trimisul special al Rusiei la Washington: Dialogul cu SUA este vital și nu se oprește aici

Trimisul special al Rusiei la Washington: Dialogul cu SUA este vital și nu se oprește aiciCasa Albă / Sursa foto: Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Trimisul special al Rusiei în Statele Unite, Kiril Dmitriev, a declarat că dialogul dintre Moscova și Washington va continua, în pofida noilor sancțiuni impuse de SUA și a deciziei președintelui american Donald Trump de a anula întâlnirea programată cu Vladimir Putin.

„Am sosit în SUA pentru a continua dialogul SUA–Rusia – o vizită planificată cu ceva timp în urmă, pe baza unei invitații din partea americană”, a scris Dmitriev pe platforma X. El a subliniat că „un astfel de dialog este vital pentru lume și trebuie să continue cu deplina înțelegere a poziției Rusiei și cu respectarea intereselor sale naționale”.

Întâlnire la Miami cu trimisul american

Potrivit presei americane, Dmitriev urmează să se întâlnească sâmbătă, la Miami, cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff. Întâlnirea are loc în contextul unei perioade tensionate în relațiile bilaterale, după ce Casa Albă a confirmat, pe 21 octombrie, că Donald Trump nu are de gând să se întâlnească „în viitorul apropiat” cu liderul de la Kremlin.

Surse citate de publicații americane susțin că principalul obstacol în calea summitului ar fi refuzul Rusiei de a accepta o încetare a focului pe actuala linie a frontului.

„Rusia vrea o soluție finală, nu doar o încetare a focului”

Vladimir Putin

Vladimir Putin. Sursă foto: en.kremlin.ru

Întrebat de ce Vladimir Putin nu acceptă o înghețare a frontului, Dmitriev a declarat pentru CNN: „Cred că Rusia dorește cu adevărat nu doar o încetare a focului, ci o soluție finală pentru conflict”.

Declarația vine într-un moment în care administrația Trump a introdus noi sancțiuni împotriva Moscovei – primele din cel de-al doilea mandat al președintelui american. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a justificat măsura prin „refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război lipsit de sens”.

Trump a anulat întâlnirea cu Putin

După anunțarea sancțiunilor, Donald Trump a confirmat anularea întâlnirii cu Putin, care urma să aibă loc la Budapesta, precizând că evenimentul este „amânat pe termen nedefinit”.

Kiril Dmitriev a declarat însă la CNN că întrevederea ar putea totuși avea loc, „chiar dacă probabil mai târziu”.

