Apa potabilă, oprită două zile în Curtea de Argeș. Se fac lucrări de reabilitare

Primăria Curtea de Argeș a anunțat că furnizarea apei potabile va fi oprită timp de două zile în municipiu și în comunele limitrofe, ca urmare a lucrărilor de reabilitare a Stației de tratare a apei de la Cerbureni. Măsura va fi aplicată începând de vineri, 27 martie, de la ora 22:00, și va continua până duminică, 29 martie, la ora 16:00, potrivit unui comunicat oficial al administrației locale.

„La Staţia de tratare a apei de la Cerbureni se fac, începând de vineri, lucrări importante în vederea rezolvării problemei apei. Acum se trece la reabilitarea filtrelor şi a instalaţiei hidraulice din galeria edilitară a filtrelor”, se arată în informare. Din cauza izolării unei părți a galeriei de conducte, furnizarea apei va fi întreruptă la Curtea de Argeș și în comunele Băiculești, Valea Iașului și Valea Danului.

Primăria avertizează că, după repornirea stației, apa poate avea o turbiditate mai ridicată, iar reumplerea rețelei și punerea în presiune a conductelor pot dura până la 12 ore, în funcție de consum și eventualele avarii.

Administrația locală reamintește că, după criza apei potabile de la finalul anului trecut, a fost pusă la dispoziția locuitorilor o rețea temporară de 20 de bazine cu apă potabilă, alimentate de cisternele Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență. Totodată, apa de la izvorul Pod Progresul și de la forajul din curtea Mănăstirii Curtea de Argeș este considerată potabilă.

Problemele de alimentare cu apă din Curtea de Argeș și comunele limitrofe au început în noiembrie 2025, când turbiditatea apei din canalul Oești a depășit capacitatea de filtrare a stației Cerbureni.

Ulterior, în apă a fost depistată și bacteria Clostridium perfringers, ceea ce a determinat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Argeș să declare stare de alertă pentru municipiu, în februarie, pentru o perioadă de 30 de zile.

Lucrările de reabilitare la Cerbureni coincid cu deversările controlate efectuate de Hidroelectrica din acumularea Vidraru, necesare pentru retehnologizarea amenajării hidroenergetice, care au afectat turbiditatea apei din rețeaua de distribuție. În prezent, aproximativ 40.000 de locuitori din municipiu și comunele învecinate sunt afectați de această situație.

Societatea Aquaterm, operatorul stației, a precizat că lucrările se vor desfășura fără întrerupere pe durata celor aproape două zile, iar autoritățile recomandă locuitorilor să se aprovizioneze din timp cu apă potabilă.