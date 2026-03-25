Alimentarea cu apă va fi sistată timp de 48 de ore în Prahova și Dâmbovița

Apă potabilă. Sursa foto: Pixabay
Mai multe localități din județele Prahova și Dâmbovița vor rămâne fără apă potabilă timp de aproximativ două zile, în urma unor lucrări programate la Stația de Tratare a Apei Voila.

Potrivit anunțului transmis de Exploatare Sistem Zonal Prahova, furnizarea apei va fi oprită începând cu data de 31 martie 2026, de la ora 00:30, pentru o perioadă estimată de aproximativ 48 de ore.

Decizia afectează atât consumatorii casnici, cât și persoanele juridice care au contracte de furnizare a apei în aceste zone.

Municipiul Câmpina și alte opt localități sunt vizate de întrerupere

Printre localitățile afectate se numără Câmpina, dar și Șotrile, Telega, Brebu, Breaza, Bănești, Băicoi, Florești, precum și orașul Moreni din județul Dâmbovița.

În aceste zone, alimentarea cu apă tratată clorinată va fi complet sistată pe durata intervențiilor.

Autoritățile avertizează că întreruperea va afecta atât gospodăriile, cât și instituțiile și operatorii economici.

Lucrările vizează echipamente vechi de peste 30 de ani

Compania care gestionează sistemul a precizat că oprirea apei este necesară pentru realizarea unor lucrări considerate esențiale pentru funcționarea în siguranță a infrastructurii.

Intervențiile includ lucrări la vana de pe conducta de alimentare cu apă brută și înlocuirea a două vane de pe conductele de distribuție a apei tratate.

Potrivit reprezentanților companiei, aceste echipamente sunt în funcțiune de peste trei decenii și nu au fost înlocuite până în prezent.

Lucrările sunt necesare pentru modernizarea sistemului și pentru prevenirea unor avarii majore în viitor.

Anunțul vine într-un moment sensibil pentru români, după criza apei

Situația apare într-un context sensibil pentru locuitorii din zonă, după problemele majore legate de alimentarea cu apă potabilă înregistrate recent.

Atunci, peste 100.000 de persoane din Prahova și Dâmbovița au fost afectate de disfuncționalități în sistemul de alimentare.

Compania responsabilă de lucrările actuale a fost menționată în spațiul public ca fiind implicată în gestionarea acelei crize.

Autoritățile recomandă constituirea de rezerve de apă

În contextul întreruperii, operatorii de apă sunt sfătuiți să asigure rezerve prin intermediul propriilor rezervoare de înmagazinare, în conformitate cu normele în vigoare.

De asemenea, consumatorii sunt îndemnați să își pregătească din timp rezerve suficiente pentru perioada în care alimentarea va fi sistată.

Recomandarea vine în contextul unei întreruperi de durată, care poate afecta activitățile zilnice ale populației.

