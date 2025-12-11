Țările cu cea mai bună apă potabilă. Topul zonelor unde este sigur să bei de la robinet

Apa potabilă de calitate, care curge de la robinet în cantități nelimitate. Este un ideal pentru majoritatea oamenilor? Poți folosi apa pentru a face cafea, cuburi de gheață și pentru a te spăla pe dinți. O înghițitură de apă răcoritoare, de la robinet, nu îmbuteliată și cumpărată de la supermarket.

Când vine vorba despre apă potabilă curată, cel mai bine stau țările din Europa. În Top 10 la acest capitol se regăsesc doar state de pe „Bătrânul Continent”, conform aquablu.com.

Aceste țări au adesea acces la surse de apă foarte curată și pură, cum ar fi lacurile de munte, și au resursele financiare și tehnologia pentru a trata în mod corespunzător apa. Prin urmare, în țările enumerate mai jos, nu este nevoie să vă faceți griji cu privire la agenții patogeni sau toxinele din apa de la robinet.

Finlanda

Germania

Elveţia

Regatul Unit

Luxemburg

Norvegia

Australia

Singapore

Italia

Islanda

Dar, cea mai curată apă de la robinet nu înseamnă și cea mai gustoasă apă de la robinet. Apa care curge ajunge la consumatori în Malta și Grecia, de exemplu, are adesea un gust puternic de clor. Mai ales dacă nu ești obișnuit să bei apă de la robinet cu clor, gustul poate fi destul de neplăcut. Dar, clorul poate să creeze probleme și stomacului, și intestinelor. Însă, locuitorii acestor două țări sunt obișnuiți cu el și nu au deloc probleme.

Din păcate, a avea acces la apă sănătoasă și gustoasă este un lux pe care nu toată lumea îl are la nivel mondial. Peste 40% din populația lumii nu are acces la apă potabilă de la robinet. De fapt, 664 de milioane de oameni din lume nu au deloc acces la apă potabilă curată.

În special în țările africane, precum Ghana, Etiopia, Nigeria și Uganda, problema apei este uriașă. Aici, sursele naturale de apă curată sunt rare și sunt puțini bani disponibili pentru a investi în tehnologia de tratare a apei și lipsește infrastructura pentru a oferi oamenilor apă potabilă curată.

O problemă este și consumatul apei din sticlele îmbuteliate. Pentru că aceste recipiente eliberează particule de microplastice, contaminând esențialul lichid.