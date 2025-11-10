Horoscopul lui Dom’ Profesor,   11 noiembrie 2025. Otto Skorzeny

Pe 11 noiembrie s-au născut Feodor Dostoievski, George Patton, Salvatore Luciano, Demi Moore, Bibi Anderson, Leonardo di Caprio, Mircea Mureşan, Mircea Dinescu, Ştefan Bănică, Mihai Davidoglu, Vasile Rebreanu.

În calendarul creştin ortodox este înscrisă o cruce neagră, adică ceva important, Sfinţii: M.Mc. Mina, Victor, Vichentie, Ştefanida şi Teodor Studitul.

Pe 11 noiembrie, Tradiţia dă dovadă de umorul sănătos, românesc. Este „Sărbătoarea tâlharilor”. Într-o ţară unde un bun care nu este păzit mai mult de o jumătate de oră devine cadou public, „haiducii” adică tâlharii, se bucurau de mare popularitate.

„Sărbătoarea tâlharilor – serbată atât de aceştia, cât şi de păgubaşi, care îi cer Sf. Mina ajutorul pentru prinderea hoţilor, este cadrul de defăşurare al multor practici cu caracter magic. Fiind vorba în principal de magia întoarcerilor – a faptelor hoţilor, a lucrurilor furate etc., practicile respective erau folosite şi în magia dragostei, pentru întoarcerea inimilor ursiţilor întârziaţi.” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 474.

Probabil, credem noi, este vorba de o sărbătoare antică a lui Mercur-Hermes peste care s-a calchiat motivul creştin. Hermes, mesagerul zeilor, este şi protectorul negustorilor şi al hoţilor. Să ne amintim din Homer, că zeul Hermes, născut dimineaţa, seara fură cincizeci de vaci din turma zeilor, turmă păzită de luminosul şi puternicul Apollon!

Ei, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, aici trebuie să încerc să risipesc un mit. "Haiducii", tâlharii noştri cei popularizaţi de comunişti ca "exponenţi ai luptei de clasă", ai "ridicării poporului sărac împotriva asupritorilor" erau, vai, oops, ouch, doar nişte mercenari tocmiţi de... boieri ca să prade, rareori, foarte rar, să asasineze, alţi boieri.

Acum trebuie să fac o paranteză şi să spun că bunul meu prieten, Florin Piersic, a impersonat, termenul este un barbarism, dar nu o să murim dacă îl folosim, ei bine Florin a jucat o mulţime de haiduci, de tâlhari, mercenari şi aproape revoluţionari. Dar, cel mai autentic, din punctul meu de vedere, a fost personajul Mărgelatu’.

M-am uitat de multe zeci de ori la momentele din film în care Florin Piersic îl joacă pe Otto Skorzeny. Este atât de convingător, că parcă simţeam mirosul untului vienez, când mă uitam la el.

Ei, aici o să facem o altă mică, sau mai mare, paranteză, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, ador parantezele. Austriacul Otto Skorzeny a fost, poate, cel mai faimos militar al celui de al Treilea Reich din al doilea război mondial, împreună cu asul tanchist, căpitanul Michael Witmann şi în compania superiorul său, feldmareşalul Erwin Rommel. Bun, au fost şi alţii, de la germani şi de la aliaţi, dar aceştia trei sunt preferaţii mei. Nu îi pun la socoteală pe români, am o listă întreagă în frunte cu „Mon Cher” Dan Vizanty şi „Harry”, tatăl meu. Dar, Otto Skorzeny a fost un om deosebit, tulburător prin ceea ce a făcut.

În copilăria sa a suferit multe lipsuri, ca mai toţi copiii germani sau austrieci, urmare armistiţiului primului război mondial, considerat de britanici, francezi şi americani ca o victorie. Incompetenţa politicienilor din acea vreme, strivirea Germaniei şi a Austriei, a provocat cel de al doilea război mondial. Otto nu a mâncat o bucăţică de unt toată copilăria lui.

De aceea am spus că parcă simţeam mirosul untului vienez, pentru că Otto Skorzeny avea o mare pasiune pentru el, pentru untul vienez, urmare lipsurilor din copilărie. În memoriile lui Otto spune că l-a întrebat pe tatăl lui de ce sunt obligaţi la atâta austeritate, la sărăcie. Tatăl, un om înţelept a răspuns: „Puţină foamete întăreşte caracterul. Este mai bine pentru tine că ai îndurat lipsuri şi nu ai fost răsfăţat!”

Nu este admis în Luftwaffe, în aviaţie, nici la infanterie, nici... nicăieri! Dar Otto nu se lasă, insisită şi insistă. Până la urmă este primit la motorizate, la tancuri. Un general din comisia de examinare a făcut o glumă: „Plăvanul ăsta ”polonez” o să fugă cu tancul în spate!”

Toţi au râs, mai puţin Skorzeny care s-a făcut alb la faţă şi a cerut permisiunea să se adreseze liber generalului. „Domnule general, domnule, sunt austriac, numai numele este polonez, un strămoş a locuit în Polonia Mare, puteţi să mă respingeţi, dar eu doresc să lupt pentru Austria, nu pentru Polonia!” A făcut impresie, Otto, un Geamăn adevărat, avea o carismă deosebită şi ştia să se folosescă de cuvinte.

În jocurile militare de acolo s-a ilustrat prin procedee mai puţin ortodoxe. Odată, în faţa unui „inamic” care deţinea o poziţie defensivă perfectă, în curtea Academiei, Otto a ocupat cancelaria şi a luat prizonieri pe ofiţerii profesori, în frunte cu şeful şcolii militare. Apoi prin sistemul de radioficare intern, a anunţat că s-a declarat starea de asediu pentru că cehii au atacat Austria. Normal, cadeţii din „tabăra aversă” au părăsit dispozitivul defensiv şi s-au adunat în mijlocul curţii. „Pac-pac-pac, a făcut Otto Skorzeny, sunteţi „morţi” cu toţii!”

În acele timpuri cavalerismul era la el acasă printre cadeţi. Dacă aveau o problemă, un conflict, pentru o fată, sau o frază a lui Nietzsche, se provocau la duel. Otto era un spadasin foarte bun, a luptat în 16 dueluri, totuşi a încasat-o şi el şi de atunci purta cu mândrie o tăietură adâncă pe obraz, „schmiss”, cum se spunea pe atunci, la astfel de certificate de bună purtare.

Nu ştiu de ce mi-a venit în minte Otto Skorzeny. Bun, a început războiul, este rănit de ruşi şi în convalescenţă are ideea războiului neconvenţional, de querrilla, prin „decepţie” adică minciuni şi falsuri, pe care îl pune în practică la ordinul personal al lui Hitler. Este cel care îl fură pe Mussolini şi face mai multe operaţiuni de commando excepţionale.

Teoria conspirației spune că el l-ar fi dus pe Hitler în Argentina. Se predă aliaţilor în 1945. Aceştia îl judecă şi îl achită. Toţi ofiţerii englezi, canadieni şi americani chemaţi ca martori, depun marturie în favoarea lui Otto! Un ofiţer deosebit, un om bun, până la urmă, care a dat ordin să fie pansaţi şi îngrijiţi răniţii americani în cursul atacului de la Bulge. „Nu noi ne războim, ci ţările noastre!”

Apoi americanii îl fac scăpat, printr-o evadare ca în filme. Stă în Franţa şi „Le Figaro” îi publică „Memoriile” în anul 1950. La presiunea Partidului Comunist Francez, foarte puternic pe atunci, părăseşte Franţa şi se refugiază în Irlanda, unde devine un prosper fermier. Se spune că ODESSA şi Grupul Paladin sunt tot operele lui Otto. Este consilier special la Mossad. Moare de cancer la plămâni în anul 1970, fuma peste două pachete de țigări, fără filtru, pe zi.

Dar să revenim la haiducii noştri. Pe la sfârşitul secolului XVIII şi începutul secolului XIX mai toate familiile boiereşti se înrudiseră între ele fie la sud, fie la nord de Milcov. Dar asta nu a făcut decât să sporească invidia, ipocrizia şi neascultarea dintre marile familii boiereşti. În special boieroaicele se gelozeau şi se duşmăneau din te miri ce! Bijuteriile mai frumoase şi mai preţioase ale unei "rude" le făceau pe aprigele femei să nu mai doarmă noaptea. Aşa că soţul respectivei femei ultragiate tocmea nişte "pistolari", poate foşti soldaţi, sau aventurieri gata la orice, să-l încolţeasă pe boierul X, să zicem, de exemplu, când trecea prin Codrii Vlăsiei şi să-i ia bijuteriile şi mai ales giuvaerurile boieroaicei. Dar să nu clintească nici măcar un fir de păr de pe capul lor! Slugile şi arnăuţii nu intrau în învoială...

În acele timpuri mai toată Peninsula Balcanică era bântuită de bande de tâlhari. Era, de fapt, obiceiul turcilor din timp de pace. Să ne reamintim că forţa de elită a armatei turceşti o formau ienicerii, infanterişti care primeau o soldă simbolică dar aveau privilegiul capturilor de război, adică a jafului.

În timp de pace bande de ieniceri, sigur, nu în uniformă, jefuiau sistematic la drumul mare pe unde apucau, mai ales în teritoriile creştine. Era "solda" lor! Uneori nu prea erau lăsaţi pe faţă la prădat, aşa că ienicerii, în zi de soldă, vărsau cazanul în care făceau bomboane dropsuri înmiresmate cu care tratau mulţimea, asta dacă erau şi ei mulţumiţi. Dacă nu erau mulţumiţi, vărsau cazanul... era semn de răzvrătire... aşa că mai bine erau lăsaţi să plece la jaf!

Pe această evidentă duşmănie între boieri, masonii români au construit ideea aducerii unei noi familii domnitoare, să se creeze o nouă boierime, o nouă nobilime, care să fie stimată şi ascultată. S-a încercat cu Alexandru Ioan Cuza, dar vai, oops, ouch, acesta nu prea îşi ţinea pantalonii bine... tot timpul îi cădeau. Mare deziluzie!

Aşa că s-au dus la... dar asta face parte dintr-o altă poveste, pe care, poate dacă lucrurile merg bine, o să vă fac părtaşi altă dată, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, pentru că, nu-i aşa, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Ai o zi de marți în plină formă. Fără frică, fără complexe, poţi rezolva situaţii personale. Domeniul sentimental e bine aspectat. Vorbeşte, explică, motivează şi poţi avea succes! Este în afara regulilor obişnuite soluţia care îţi trebuie. La vremuri de criză trebuie o soluţie de criză. Astăzi trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung.

Dai dovadă de un umor sănătos şi de o bună dispoziţie care te fac plăcut de cei din jur. Totuşi, fii decent, nu face pe clovnul, nu exagera cu glumele în aceste zile triste şi tensionate. Astăzi nu scoate nici un ban din buzunar. Cheltuielile facute astazi poti sa le treci direct la pagube. Poti sa te expui in public. Fii, insa, extrem de scurt. O singura fraza este de ajuns si evita decupajul din context.

Trebuie să ţii bine hăţurile intereselor tale. Uneori eşti prea influenţabil, te laşi invadat de vicleniile unuia, sau altuia şi azi este una dintre acele zile. Nu te lăsa amăgit, spune nu! Limitează-te la activităţile obişnuite, de rutină. Astăzi noul aduce nefericire şi insucces. Evita sa incepi proiecte noi, sau sa răspunzi imediat la o provocare. Lasă pe mâine. Sau pe „alta data”. Astazi, daca cineva îti zimbeste inseamna ca vrea să-ţi vânda ceva. Excepţiile întăresc regula!

În ceea ce priveşte meseria sau profesia ta, ai multe lucruri nerezolvate şi proiecte amânate, dar astăzi ai şansa să mai rezolvi câte ceva. Totuşi, fii foarte atent şi nu pierde timpul! Vorbeşte mult, dar nu spune nimic ! Trebuie sa continui cu aceleasi metode verificate de pana acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Zi favorabilă corespondenţei, comunicării. Poate, o veste bună de la un prieten.

Astăzi eşti plăcut surprins de sprijinul celor din jurul tău! Mai toţi colegii răspund "prezent!" la apelul tău pentru rezolvarea unor probleme nu prea plăcute, la serviciu, unde munceşti. Amână cu distincţie şi cu imperială bunăvoinţă orice îţi pare legat de domeniul banilor, sau al poziţiei profesionale. Reflexele tale sunt bune astăzi. Totuşi, mare atenţie la posibilele accidente minore prin fier şi foc, mici tăieturi, sau arsuri casnice.

Este ziua evaluărilor. Te uiţi cu ochi noi, ca şi când ai vedea oamenii şi lucrurile din jurul tău pentru prima dată. Această privire din perspectivă, obiectivă, îţi este foarte necesară! Puterea ta de concentrare pare sa-ti joace feste, asa incat este bine sa diminuezi influenta Lunii noi prin odihna, alimente naturale şi puţin sport. Astazi nu lua hotărâri importante, nu te repezi să tragi concluzii, pentru că influentele stelelor sunt inşelatoare şi confuze. Amână, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau decizie majoră.

Mai multă atenţie! Atât în ceea ce priveşte relaţiile tale sentimentale, dar şi atenţia care trebuie s-o acorzi serviciului, relaţiilor cu colegii tăi şi cu ierarhia, cu şefii sau patronii! Poţi, şi trebuie să faci mici schimbări în structurile tale, ordonează-ţi bugetul de venituri şi cheltuieli, „cash-flow”. Nu este prea devreme să începi să-ţi faci planuri de vacanţa de Crăciun, dar trebuie sa iei in consideratie cu mult realism resursele proprii. Detaliile sunt mai importante, astăzi!

Conjunctura arată că astăzi poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc, dar mai puţin fericit cu semnele de apă şi pământ. Un semn de foc te poate ajuta, trebuie doar să-l soliciţi! Ceva se intampla in anturajul tau. O intriga, un complot, ceva – soapte in amurg şi întâlniri de cărvunari pe înserate. Este momentul sa pregăteşti contramasurile! Dacă nu cumva complotiştii se sfătuiesc în secret ce cadou sa-ţi ia de ziua ta de naştere... dar dacă nu este aşa?!

O zi ca cea de azi ai vrea să ai mai multe! Te simţi bine, în formă, optimist şi poţi să faci faţă uşor problemelor şi încercărilor zilnice. Zâmbeşte, vorbeşte puţin şi ascultă mai mult! Cu mai mult efort, ambiţie şi noroc o să ajungi unde iti doresti. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate moderat ca şi „rectificările” în coşul zilnic. Seară romantică, poate acasă, poate la un spectacol. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba - rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci. Mâine este o nouă zi, trebuie să ai încredere!

E momentul unui început. Poate doar o prozaică cură de slăbire, dar poate fi şi un moment al evoluţiei spirituale. Tehnicile de supravieţuire psihică sunt absolut necesare în lumea de astăzi! Configuraţia planetelor iţi prezice relatii cordiale şi armonioase cu semnele de aer şi apa şi mai puţin favorabile cu zodiile de foc şi pamant. Chiar nu merită să te consumi pentru cineva care este superficial şi neserios! Mai bine du-te la cumparaturi în supermarket sau la o cafea cu prietenele, sigur, după orele de program.

Sunt zile când ar trebui să stai sub plapumă, cu ochii închişi şi fără să te gândeşti la nimic. Astăzi este una din acele zile, dacă poţi, urmează-mi sfatul, dacă nu, fii calm şi prudent! Stelele te sfatuiesc sa te odihnesti ceva mai mult azi, ba chiar sa rupi ziua in doua cu o siesta sud-americana, pentru ca te asteaptă un rest de săptămană agitată, dens şi prin urmare obositor! Totuşi, prietenii te ajută, familia te sprijină, totul pare bun şi avantajat de stele. Dacă nu vrei să ieşi în oraş, poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în familie, la o cină veselă şi sănătoasă.

Ai avut o perioadă de relativă nehotărâre şi confuzie. Nu ştiai ce să faci! Astăzi este momentul să preiei iniţiativă, să-ţi impui punctul de vedere, drumul către interesele tale strategice! Speculatiile financiare sunt prost influenţate azi, aşa că nu este o idee prea buna să te duci la şeful tău ca să-i ceri o mărire de salariu. Nu te lua dupa cine stie ce aiureli din presă, sau de aiurea pe net, zodia ta este conservatoare şi respecta întotdeauna tradiţia. Ia lucrurile uşor şi cu mult calm. Nimeni nu-ţi vrea raul, iar pe duşmani îi doare şi pe ei capul. Analizeaza bine şi vei vedea că este o situaţie obiectivă!