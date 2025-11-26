Hotelul Furnica din Sinaia, scos la vânzare. Statul nu vrea să o cumpere

Casa Regală a României a decis să vândă Hotelul Furnica, situat în apropierea Castelului Peleș din Sinaia. Clădirea, clasată ca monument istoric, poate fi achiziționată de orice cumpărător dispus să plătească prețul cerut, statul neexercitându-și dreptul de preempțiune. La sfârșitul acestei săptămâni, Consiliul Județean Prahova va analiza proiectul de hotărâre privind renunțarea la dreptul de preempțiune.

Familia Regală cere 3,7 milioane de euro pentru proprietate, sumă care include și terenul de 5.106 metri pătrați de pe strada Furnica nr. 50.

„În Sinaia există unsprezece monumente istorice de arhitectură de clasă AAA, iar «Furnica» se numără printre aceste repere majore ale patrimoniului național”, arată Sinaia Group.

Ministerul Culturii a transmis că statul nu este interesat să achiziționeze proprietatea. Dreptul de preempțiune a fost astfel transferat autorităților locale, respectiv Consiliului Județean Prahova și Primăriei Sinaia.

Dacă CJ Prahova va decide să nu-l exercite, șansele ca Primăria Sinaia să cumpere clădirea vor fi foarte reduse.

„Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: Art.1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preempţiune al Judeţului Prahova pentru cumpărarea imobilului situat în orașul Sinaia, str. Furnica nr.50, judeţul Prahova, clasificat ca monument istoric “Hotel Furnica”, cod PH-II-m- A-16679, înscris în cartea funciară nr.24995/Sinaia, compus din teren în suprafaţă măsurată de 5.106 mp, identificat cu numărul cadastral 24995 şi construcţia C1-locuință (D+P+E+M) cu o suprafață construită la sol de 1928 mp și suprafață desfășurată de 3881 mp, identificată cu număr cadastral 24995-C1”, se arată în proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Prahova care va fi supus la vot joi, potrivit Digi24.

Hotelul Furnica, inaugurat în 1912, a fost ridicat inițial pentru a servi drept grajduri ale Domeniului Regal Peleș și pentru a găzdui personalul Familiei Regale. Clădirea oferea 40 de camere pentru servitori și adăpostea până la 24 de cai.

Ulterior, construcția a fost transformată în hotel, cu restaurant și sală de evenimente la parter. În ultimii ani, unitatea a fost închisă, păstrându-și însă valoarea istorică și arhitecturală.