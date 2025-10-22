Politica

Custodele Coroanei române, Margareta, în vizită la Chișinău. Discuții cu Maia Sandu despre integrarea UE

Custodele Coroanei române, Margareta, în vizită la Chișinău. Discuții cu Maia Sandu despre integrarea UESursa foto: Președinția Republicii Moldova
Republica Moldova. Familia Regală a României se află într-o vizită oficială la Chișinău. La întrevederea cu președinta Maia Sandu, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și Alteța Sa Regală, Principele Radu, au discutat despre pașii următori ai Republicii Moldova pentru obținerea statutului de membru al Uniunii Europene.

Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și România, pe proiecte comune în domeniile economiei, administrației, educației, culturii și dezvoltării durabile, precum și pe sprijinul constant al României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

Sursa foto: Președinția Republicii Moldova

Vizită de două zile dedicată cooperării bilaterale

Potrivit ambasadorului României la Chișinău, Cristian Leon-Țurcanu, în zilele de 22 și 23 octombrie, Familia Regală vizitează capitala Republicii Moldova pentru a consolida cooperarea dintre România și Republica Moldova, cu accent pe învățământul superior și sprijinul pentru parcursul european al țării.

Înalții oaspeți au fost întâmpinați la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” de către ambasadorul României. Ulterior, delegația, însoțită de avocatul Ioan-Luca Vlad, membru al Consiliului Regal, Traian Sârcă, cancelarul Casei Majestății Sale, și Claudiu Chelcea, șeful Secției Politice din cadrul Ambasadei României la Chișinău, a fost primită la Președinția Republicii Moldova.

Sursa foto: Președinția Republicii Moldova

Dialog despre integrarea europeană și proiecte comune

Majestatea Sa Custodele Coroanei și Președinta Maia Sandu au abordat proiectele comune ale Casei Regale și ale autorităților moldovenești, vizând pașii următori ai Republicii Moldova spre statutul de membru al Uniunii Europene. Totodată, au fost discutate și inițiative în domenii variate de dezvoltare locală și agenda externă regală.

În cadrul întrevederii, a fost reiterat angajamentul României de a sprijini Republica Moldova în procesul de modernizare, în special prin cooperare instituțională, programe educaționale comune și parteneriate în domeniul cultural.

Sursa foto: Președinția Republicii Moldova

O tradiție de peste două decenii de vizite regale în Republica Moldova

Aceasta este cea de-a 23-a vizită a Familiei Regale în Republica Moldova în ultimele două decenii. De-a lungul anilor, Regele Mihai, Custodele Coroanei Margareta, Principele Radu, Principesa Sofia și Principesa Maria au vizitat Chișinău, Bălți, Orhei, Soroca, Ialoveni și multe alte localități, între anii 2005 și 2025.

Prin aceste vizite, Familia Regală a României a menținut un dialog constant cu instituțiile Republicii Moldova, promovând apropierea dintre cele două state și sprijinind eforturile de integrare europeană, educație și dezvoltare comunitară.

