Criză de apă în Prahova. Ministrul Mediului acuză: Autoritățile nu au spus adevărul

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a catalogat drept „de neacceptat” situația din județul Prahova, unde zeci de mii de locuitori nu au acces la apă potabilă din cauza turbidității crescute a apei de la barajul Paltinu.

Factorii principali care au generat criza sunt lucrările aflate în desfășurare la baraj și condițiile meteorologice nefavorabile, care au făcut ca apa să devină inutilizabilă pentru consumul public.

„Informațiile care au ajuns la Ministerul Mediului erau că «în orice situație vom asigura apa potabilă, nu există riscul de a nu asigura apa potabilă»”, a declarat Buzoianu, subliniind că datele primite de minister nu reflectau gravitatea reală a situației.

Ministrul a fost întrebat, duminică, dacă autoritățile locale i-au ascuns detalii despre situația de la Paltinu. „Din punctul meu de vedere, toate autoritățile care au fost implicate nu au comunicat corect, nu au transmis informațiile și nu au luat în calcul riscurile care urmau să aibă loc”, a explicat Buzoianu.

Referitor la posibilitatea instituirii stării de urgență, ministrul a precizat: „Da, ‘Apele Române’ au dat această recomandare de a se analiza dacă se îndeplinesc condițiile legale pentru situația de urgență. Astăzi cred că este necesar să fie analizat de urgență dacă se îndeplinesc criteriile”.

Buzoianu a mai explicat că lucrările de intervenție la baraj erau cunoscute încă din luna iunie, însă au fost amânate până în noiembrie, perioadă în care precipitațiile sunt frecvente.

„Vreau să aflu de ce o lucrare despre care se știa din luna iunie, când ar fi putut să aibă loc în vară fără riscul ploii, a fost întârziată și lansată la finalul lunii noiembrie. În analiza autorităților nu s-au luat în considerare cu adevărat riscurile, care sunt foarte ridicate”, a spus ministrul.

Potrivit specialiștilor, chiar și după ce ploile se opresc, vor mai fi necesare aproximativ 72 de ore pentru ca apa să redevină potabilă. Ministrul Mediului a subliniat că situația este „absolut inedită” și că membrii Corpului de control al ministerului au demarat verificările.

Ministrul a adăugat că autoritățile din Prahova au justificat situația prin mai mulți factori cumulați: scăderea nivelului apei în lac și codul portocaliu de vreme severă.