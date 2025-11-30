Politica

Criză de apă în Prahova. Ministrul Mediului acuză: Autoritățile nu au spus adevărul

Comentează știrea
Criză de apă în Prahova. Ministrul Mediului acuză: Autoritățile nu au spus adevărulDiana Buzoianu. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a catalogat drept „de neacceptat” situația din județul Prahova, unde zeci de mii de locuitori nu au acces la apă potabilă din cauza turbidității crescute a apei de la barajul Paltinu.

Diana Buzoianu, despre situația din Prahova

Factorii principali care au generat criza sunt lucrările aflate în desfășurare la baraj și condițiile meteorologice nefavorabile, care au făcut ca apa să devină inutilizabilă pentru consumul public.

„Informațiile care au ajuns la Ministerul Mediului erau că «în orice situație vom asigura apa potabilă, nu există riscul de a nu asigura apa potabilă»”, a declarat Buzoianu, subliniind că datele primite de minister nu reflectau gravitatea reală a situației.

Apă potabilă

Apă potabilă. Sursa foto: Pixabay

Ministrul a fost întrebat, duminică, dacă autoritățile locale i-au ascuns detalii despre situația de la Paltinu. „Din punctul meu de vedere, toate autoritățile care au fost implicate nu au comunicat corect, nu au transmis informațiile și nu au luat în calcul riscurile care urmau să aibă loc”, a explicat Buzoianu.

George Simion, previziuni pentru 2026: Arest pentru el sau guvernare pentru AUR
George Simion, previziuni pentru 2026: Arest pentru el sau guvernare pentru AUR
Anca Alexandrescu, acuzată că urmează pașii lui Georgescu. Zero cheltuieli în campanie
Anca Alexandrescu, acuzată că urmează pașii lui Georgescu. Zero cheltuieli în campanie

De ce au fost amânate lucrările

Referitor la posibilitatea instituirii stării de urgență, ministrul a precizat: „Da, ‘Apele Române’ au dat această recomandare de a se analiza dacă se îndeplinesc condițiile legale pentru situația de urgență. Astăzi cred că este necesar să fie analizat de urgență dacă se îndeplinesc criteriile”.

Buzoianu a mai explicat că lucrările de intervenție la baraj erau cunoscute încă din luna iunie, însă au fost amânate până în noiembrie, perioadă în care precipitațiile sunt frecvente.

APa din Barajul Paltinu

Sursa foto: Captură de ecran Youtube

„Vreau să aflu de ce o lucrare despre care se știa din luna iunie, când ar fi putut să aibă loc în vară fără riscul ploii, a fost întârziată și lansată la finalul lunii noiembrie. În analiza autorităților nu s-au luat în considerare cu adevărat riscurile, care sunt foarte ridicate”, a spus ministrul.

O situație inedită

Potrivit specialiștilor, chiar și după ce ploile se opresc, vor mai fi necesare aproximativ 72 de ore pentru ca apa să redevină potabilă. Ministrul Mediului a subliniat că situația este „absolut inedită” și că membrii Corpului de control al ministerului au demarat verificările.

Ministrul a adăugat că autoritățile din Prahova au justificat situația prin mai mulți factori cumulați: scăderea nivelului apei în lac și codul portocaliu de vreme severă.

„Dacă stăm să ne gândim corect, cinstit și statistic, ideea că la final de toamnă – început de iarnă avem cod portocaliu în această zonă a României nu mi se pare un scenariu atât de imprevizibil”, a punctat Buzoianu, care se află în județ pentru a discuta direct cu autoritățile locale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:56 - Patriarhul Daniel: Sfântul Andrei ocrotește poporul român și Biserica Ortodoxă
15:47 - Ioan Mircea Pașcu despre nivelul educației și CV-urile oficialilor: Brusc, trecutul te ajunge din urmă
15:40 - Scandal la HC Zalău. Jucătoarele îl acuză din nou pe Gheorghe Tadici de comportament abuziv
15:27 - George Simion, previziuni pentru 2026: Arest pentru el sau guvernare pentru AUR
15:18 - Mondialul de handbal feminin. Victoria împotriva Danemarcei poate stabili adversara României în faza următoare
15:10 - Criză de apă în Prahova. Ministrul Mediului acuză: Autoritățile nu au spus adevărul

HAI România!

Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională

Proiecte speciale