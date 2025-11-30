Social

Apă potabilă livrată în Prahova și Dâmbovița. CNSU a aprobat măsuri urgente

Sursa foto: Captură video
Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat duminică mobilizarea rezervelor de stat și luarea unor măsuri urgente pentru sprijinirea celor peste 107.000 de locuitori rămași fără apă potabilă în județele Prahova și Dâmbovița.

Decizia vine după ce nivelul apei din acumularea Paltinu a scăzut semnificativ, în contextul pregătirilor pentru lucrări hidrotehnice la baraj, iar ploile recente au dus la o turbiditate atât de ridicată încât apa nu a mai putut fi tratată.  Potrivit CNSU, 13 localități din Prahova și o localitate din Dâmbovița au rămas fără alimentare, situația fiind considerată critică.

Cum va ajunge apa la populație

Transportul apei potabile este asigurat de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Autoritățile locale, sprijinite de inspectoratele județene pentru situații de urgență, vor gestiona distribuirea către populație. Încărcarea camioanelor cu apă a început încă de duminică seară, iar livrările au demarat în aceeași noapte în toate cele 14 localități afectate.

Ministrul Mediului: O situație de neacceptat

Paltinu

Sursa foto: Facebook/Primăria Câmpina

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că situația din Prahova este de neacceptat. Ea a spus că ministerul a fost informat că nu există riscul ca oamenii să rămână fără apă potabilă, iar autoritățile responsabile nu au comunicat corect și nu au luat în calcul riscurile evidente generate de lucrările de la barajul Paltinu și de condițiile meteorologice.

„Toate autoritățile implicate nu au transmis informațiile corect și nu au luat în considerare riscurile”, a declarat ministrul la Antena 3, adăugând că situația actuală contrazice asigurările primite anterior: “Ni s-a spus că în orice situație vom asigura apa potabilă”. Buzoianu a mai precizat că va analiza dacă sunt îndeplinite criteriile pentru instituirea stării de urgență în zonă.

De ce au fost făcute lucrările abia acum. Întrebările ridicate de minister

Ministrul a mai spus că autoritățile știau încă din luna iunie că la barajul Paltinu este nevoie de o intervenție importantă, însă lucrarea a fost programată abia la final de noiembrie, în plin sezon ploios: „Vreau să aflu de ce o lucrare care putea fi realizată vara a fost amânată până la începutul iernii, când ploile sunt previzibile”. Specialiștii au informat-o că ar mai fi necesare cel puțin 72 de ore fără ploi pentru ca apa să revină la un nivel de claritate acceptabil pentru consum.

Autoritățile locale au invocat „o situație inedită”

Reprezentanții autorităților din Prahova au explicat că situația de la Paltinu este rezultatul suprapunerii mai multor factori: scăderea nivelului apei din lac și emiterea unui cod portocaliu de precipitații. Diana Buzoianu a respins ideea că ar fi vorba de un scenariu imprevizibil:„La final de toamnă – început de iarnă, un cod portocaliu în această zonă nu este deloc surprinzător”.

