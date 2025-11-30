Social

Stare de urgență cerută în Prahova din cauza turbidității și volumului record al apei la Paltinu

Stare de urgență cerută în Prahova din cauza turbidității și volumului record al apei la Paltinu
Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) a solicitat declararea stării de urgenţă pentru a implementa măsuri urgente care să sprijine comunitățile afectate de creșterea nivelului apei în acumularea Paltinu și de întreruperea furnizării apei potabile.

Potrivit ANAR, nivelul apei din acumularea Paltinu a crescut de la cota 609 la cota 621, ceea ce înseamnă aproximativ 12 metri, acumulându-se un volum de peste 10 milioane de metri cubi de apă. Această cantitate este de 2-3 ori mai mare decât volumul mediu lunar înregistrat în cazul debitelor multianuale.

Reluarea furnizării apei, estimată după 72 de ore

„Solicităm declararea stării de urgenţă în vederea implementării de măsuri urgente care să vină în sprijinul comunităţilor afectate. Având în vedere situaţia meteo, creşterea turbidităţii şi volumul mic de apă din lac, se estimează, pe baza datelor de la acest moment, că reluarea furnizării apei potabile va fi posibilă după minimum 72 de ore de la încetarea precipitaţiilor, cu condiţia scăderii turbidităţii la nivelurile ce permit tratarea apei în Staţia de Tratare Voila”, a anunţat duminică ANAR pe pagina oficială de Facebook.

Sursa foto: ANAR

În prezent, evacuarea debitelor în aval se poate realiza doar prin centrala hidroelectrică, cu valori maxime de 2-3 mc/s. Din cauza turbidității ridicate, centralele au fost oprite temporar, pentru a evita riscul de supraîncălzire. Valorile mari ale turbidităţii fac imposibilă tratarea corespunzătoare a apei, motiv pentru care ANAR recomandă Direcției de Sănătate Publică Prahova și altor autorități locale să furnizeze apă pentru consum menajer în localitățile afectate.

Pensiile de serviciu în octombrie 2025. Cine depășește 25.000 de lei pe lună
Pensiile de serviciu în octombrie 2025. Cine depășește 25.000 de lei pe lună
Voodoo, temutul ritual care combină spiritualitatea africană și catolicismul. Țara în care e religie oficială
Voodoo, temutul ritual care combină spiritualitatea africană și catolicismul. Țara în care e religie oficială

Autoritățile suplimentează rezervoarele de apă

În cadrul unei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova (CJSU), la care au participat ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, și directorul general al ANAR, Florin Ghiță, s-a decis suplimentarea rezervoarelor de distribuție a apei potabile pentru populația afectată.

Situația afectează zeci de mii de oameni din cel puțin 12 localități din județul Prahova, rămași fără acces la apă potabilă din cauza lucrărilor de intervenție de la acumularea Paltinu și a condițiilor meteorologice nefavorabile.

Proiecte speciale