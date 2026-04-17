Cât plătesc românii pentru apă și canalizare în 2026. Diferențele de preț între județe sunt duble

Românii achită în 2026 tarife semnificativ diferite pentru serviciile de apă și canalizare, în funcție de zona în care locuiesc, potrivit celor mai recente date publicate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), valabile la 1 aprilie. Costul cumulat pentru apă potabilă și canalizare (fără TVA) variază între aproximativ 10 și peste 21 lei pe metru cub, ceea ce arată discrepanțe majore între regiuni.

Datele oficiale indică faptul că cele mai mici tarife sunt înregistrate în marile aglomerări urbane sau în zone cu infrastructură eficientă. La Ploiești, prețul cumulat ajunge la 10,02 lei/mc fără TVA, în București la 10,43 lei/mc, iar în Chiajna la 10,48 lei/mc.

La polul opus, cele mai ridicate tarife sunt raportate în estul țării. În Vaslui, costul cumulat ajunge la 21,49 lei/mc fără TVA, iar în Iași la 21,17 lei/mc. Niveluri similare, de peste 20 lei/mc, sunt întâlnite și în Piatra Neamț sau în orașe precum Târgoviște și Turda.

În ansamblu, media națională se situează în jurul valorii de 15,87 lei/mc fără TVA, ceea ce arată că majoritatea tarifelor se aliniază în jurul acestui prag, însă cu variații semnificative de la un județ la altul.

În mai multe regiuni, tarifele au fost majorate în 2026 după aprobarea ANRSC, unele ajustări depășind 10–15% față de anul precedent. Evoluția reflectă presiunile tot mai mari asupra costurilor de operare, în special în contextul scumpirii energiei și al investițiilor în modernizarea rețelelor.

Lista completă a tarifelor este actualizată lunar de autoritate și evidențiază o tendință de creștere constantă a prețurilor pentru aceste servicii esențiale, pe fondul nevoii de întreținere și extindere a infrastructurii.

Specialiștii explică diferențele de tarif printr-un cumul de factori locali. Printre cei mai importanți se numără dimensiunea și eficiența rețelelor de apă și canalizare, nivelul investițiilor realizate în fiecare zonă, dar și condițiile geografice sau tehnice ale sistemelor de alimentare și epurare.

Localitățile care au beneficiat de modernizări recente sau care operează rețele compacte pot menține tarife mai reduse. În schimb, în zonele unde infrastructura este extinsă sau învechită, costurile de operare sunt mai ridicate, iar acestea se transferă în prețul final suportat de consumatori.

În România funcționează zeci de operatori regionali, fiecare cu propriile planuri de investiții și structuri de cost. Această fragmentare contribuie direct la diferențele de tarif, explicând de ce, pentru același serviciu, românii ajung să plătească prețuri aproape duble în funcție de județ.