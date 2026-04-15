Majorarea tarifelor la metrou cu 40%, inacceptabilă, spune un senator. Sindicaliștii Metrorex fac presiuni pentru și mai mulți bani

Senatorul PNL Lucian Rusu a spus că majorarea tarifelor la metrou nu este justificată fără îmbunătățirea serviciilor și a cerut Ministerului Transporturilor un plan clar de reformă pentru Metrorex.

Compania Metrorex a decis majorarea tarifelor pentru transportul cu metroul, măsură care urmează să intre în vigoare de la 1 mai. Decizia a fost adoptată în Consiliul de Administrație și vizează o creștere de peste 40%, în funcție de tipul de titlu de călătorie.

Potrivit propunerii, prețul unei călătorii ar urma să crească de la cinci lei la șapte lei. În același timp, abonamentul lunar ar urma să ajungă la 140 de lei, față de 100 de lei în prezent.

Senatorul PNL Lucian Rusu a transmis că majorarea tarifelor nu poate reprezenta o soluție în lipsa unor schimbări reale în sistem.

„Creşterea tarifelor la metrou nu poate fi o soluţie în sine. Propunerea Metrorex, asumată la nivelul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, de a majora preţul unei călătorii la 7 lei şi al abonamentului lunar la 140 de lei afectează direct sute de mii de bucureşteni. Dar dincolo de aceste cifre, întrebarea esenţială rămâne: ce se schimbă în sistem?”, a scris acesta pe Facebook.

Senatorul a semnalat și lipsa unor măsuri clare de reformă în cadrul companiilor aflate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Acesta a spus că nu pot fi cerute costuri mai mari călătorilor în absența unor servicii îmbunătățite.

„De aproape zece luni nu am văzut un plan concret de reformă sau restructurare a companiilor din subordinea Ministerului Transporturilor. În schimb, vedem aceeaşi soluţie facilă: creşterea tarifelor. Este momentul pentru responsabilitate şi acţiune. Ministerul are obligaţia de a prezenta un plan clar pentru reformarea Metrorex, unul care să însemne eficienţă, transparenţă şi o utilizare corectă a banului public”, a spus el.

Propunerea de scumpire a tarifelor la metrou a fost asumată la nivelul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, instituție responsabilă de coordonarea activității Metrorex.

„Metrorexul, fără un miliard de lei pe an, este foarte clar că va închide ușa, fiindcă nu se pot asigura nivelurile minime de siguranță feroviară. Sunt oameni puțini, sunt banii puțini, iar fără bani și fără personal, riscul de accidente este foarte mare”, a spus Marian Artimon, liderul sindical Metrorex.