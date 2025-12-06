Traian și Maria Băsescu, la nunta de aur. Cei doi și-au reînnoit jurămintele în fața familiei, la biserică

Cuplul Traian și Maria Băsescu a celebrat recent nunta de aur. Fostul președinte și soția sa au mers la biserică împreună cu fiicele lor, Ioana și Elena, și familiile acestora. Evenimentul a fost marcat prin reînnoirea jurămintelor, iar atmosfera a fost surprinsă în fotografiile publicate pe Facebook. „50 de ani împreună. Martor ne-a fost familia”, a transmis Traian Băsescu în mesajul care însoțea imaginile.

În cadrul slujbei, preotul a rostit rugăciunile specifice și a oferit binecuvântarea cuplului, marcând astfel jumătate de secol de viață comună. La 74 de ani, fostul președinte Traian Băsescu se bucură de o familie unită, iar soția sa, Maria, i-a fost alături în toate momentele importante ale carierei și vieții personale.

Deși traseul său politic a fost adesea tensionat, relația lor a rămas un exemplu pentru mulți, iar începuturile poveștii lor de iubire sunt mai puțin cunoscute publicului.

Cei doi s-au întâlnit la Constanța, pe vremea când Traian Băsescu era ofițer de Marină, iar Maria lucra ca recepționeră la un hotel. Întâlnirea, care avea să le schimbe viețile, a fost pentru el un moment de „dragoste la prima vedere”, fascinat fiind de frumusețea tinerei. La rândul ei, Maria a fost atrasă de naturalețea și siguranța tânărului ofițer. După câteva întâlniri, relația lor a prins contur, iar ea a descoperit în spatele imaginii ferme un bărbat romantic și protector.

Pe 6 decembrie 1975, cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie modestă, în prezența familiei și a câtorva prieteni apropiați. Maria știa că viața alături de un marinar nu va fi una simplă, în condițiile în care soțul ei era deseori plecat. Ea a preluat responsabilitatea casei și, odată cu venirea pe lume a fiicelor Ioana și Elena, a renunțat la locul de muncă pentru a se dedica familiei.

„De dimineața până târziu în noapte, timp de zeci de ani, m-am îngrijit să le fie bine soțului și copiilor mei. Nu am lucruri spectaculoase de spus în fata oamenilor, viața mea, cu bune și rele, nu diferă de viața celor câteva milioane de femei din Romania”, spunea Maria cu ani în urmă.

Modestă și discretă, soția fostului președinte s-a făcut remarcată în anii în care Traian Băsescu a fost primar și, ulterior, șef al statului, prin eleganță și bun-gust. Timpul nu le-a schimbat legătura, care a rămas la fel de puternică, iar acum își trăiesc cu bucurie rolul de bunici și momentele petrecute alături de cele două fiice. Cei doi călătoresc ori de câte ori pot, iar Traian Băsescu vorbește frecvent cu admirație despre partenera sa. În spațiul public apar adesea împreună, senini și zâmbitori.