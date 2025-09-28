Politica

Băsescu își vrea cetățenia moldovenească, retrasă de Dodon: Am primit formularele

Comentează știrea
Băsescu își vrea cetățenia moldovenească, retrasă de Dodon: Am primit formularele Sursa foto Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că va face demersuri pentru a-și redobândi cetățenia moldovenească, retrasă în timpul mandatului lui Igor Dodon. El a explicat că nu a dorit să depună actele înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova pentru a nu fi acuzat de gest electoral.

„Puteam să o fac înainte de alegeri, am primit toate formularele, am preferat să nu o fac pentru a nu da impresia că este un act electoral. O voi face după alegeri”, a spus Traian Băsescu. Maria Băsescu, fosta primă doamnă, are în continuare dublă cetățenie. Ea a votat duminică în calitate de cetățean al Republicii Moldova.

Cum a obținut și cum a pierdut  Traian Băsescu cetățenia

Traian Băsescu

Traian Băsescu. Sursa foto: Facebook

Traian Băsescu a devenit cetățean al Republicii Moldova în noiembrie 2016, după ce a depus jurământul la Ambasada Republicii Moldova din București. Cetățenia i-a fost acordată prin decretul președintelui Nicolae Timofti. Tot atunci a obținut cetățenia moldovenească și soția sa.

Ulterior, Igor Dodon a semnat decretul prin care lui Traian Băsescu i-a fost retrasă cetățenia. Decizia nu s-a aplicat și în cazul Mariei Băsescu. În 2018, Dodon susținea că Băsescu ar fi devenit cetățean moldovean prin încălcarea legii. Fostul președinte român a contestat în instanță decretul, însă fără succes.

Orașele construite pe ruinele coloșilor din comunism. Cât costă un apartament
Orașele construite pe ruinele coloșilor din comunism. Cât costă un apartament
Cine e autorul atacului armat și incendierii de la biserica din Michigan. Cel puțin patru morți și opt răniți. Update
Cine e autorul atacului armat și incendierii de la biserica din Michigan. Cel puțin patru morți și opt răniți. Update

Despre alegerile parlamentare din Republica Moldova

În aceeași intervenție, Traian Băsescu a comentat asupra rezultatelor alegerilor din Republica Moldova, precizând că o eventuală victorie a forțelor pro-ruse ar complica situația Ucrainei.

„O victorie a socialiştilor şi o trecere sub control moscovit a Republicii Moldova este extrem de dificilă pentru Ucraina. Infrastructura, aeroportul Chişinău sau infrastructurile rutiere, feroviare, infrastructurile energetice vor putea fi utilizate împotriva Ucrainei”, a afirmat fostul șef al statului, la un post TV.  Băsescu s-a arătat optimist în privința rezultatului votului, menționând că se așteaptă ca PAS să fie principala forță politică din Parlamentul de la Chișinău. Totuși, el a atras atenția că rămâne de văzut dacă partidul va obține majoritate absolută sau va fi nevoit să caute o alianță pentru a evita izolarea politică.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:03 - Orașele construite pe ruinele coloșilor din comunism. Cât costă un apartament
07:00 - Alegeri în Republica Moldova. PAS (49,95%) își asigură majoritatea la redistribuire. Live text
06:54 - Regele Charles, cel mai „aventuros” membru al familiei regale în bucătărie
06:53 - Cine e autorul atacului armat și incendierii de la biserica din Michigan. Cel puțin patru morți și opt răniți. Update
06:45 - De ce și-a înăsprit Trump tonul față de Putin. Dezvăluirile lui JD Vance
06:34 - Prognoza meteo, 29 septembrie. Ne așteaptă un început de săptămână răcoros. Temperaturi scăzute, ploi și ninsori în u...

HAI România!

„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale

Proiecte speciale