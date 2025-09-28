Băsescu își vrea cetățenia moldovenească, retrasă de Dodon: Am primit formularele

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că va face demersuri pentru a-și redobândi cetățenia moldovenească, retrasă în timpul mandatului lui Igor Dodon. El a explicat că nu a dorit să depună actele înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova pentru a nu fi acuzat de gest electoral.

„Puteam să o fac înainte de alegeri, am primit toate formularele, am preferat să nu o fac pentru a nu da impresia că este un act electoral. O voi face după alegeri”, a spus Traian Băsescu. Maria Băsescu, fosta primă doamnă, are în continuare dublă cetățenie. Ea a votat duminică în calitate de cetățean al Republicii Moldova.

Traian Băsescu a devenit cetățean al Republicii Moldova în noiembrie 2016, după ce a depus jurământul la Ambasada Republicii Moldova din București. Cetățenia i-a fost acordată prin decretul președintelui Nicolae Timofti. Tot atunci a obținut cetățenia moldovenească și soția sa.

Ulterior, Igor Dodon a semnat decretul prin care lui Traian Băsescu i-a fost retrasă cetățenia. Decizia nu s-a aplicat și în cazul Mariei Băsescu. În 2018, Dodon susținea că Băsescu ar fi devenit cetățean moldovean prin încălcarea legii. Fostul președinte român a contestat în instanță decretul, însă fără succes.

În aceeași intervenție, Traian Băsescu a comentat asupra rezultatelor alegerilor din Republica Moldova, precizând că o eventuală victorie a forțelor pro-ruse ar complica situația Ucrainei.

„O victorie a socialiştilor şi o trecere sub control moscovit a Republicii Moldova este extrem de dificilă pentru Ucraina. Infrastructura, aeroportul Chişinău sau infrastructurile rutiere, feroviare, infrastructurile energetice vor putea fi utilizate împotriva Ucrainei”, a afirmat fostul șef al statului, la un post TV. Băsescu s-a arătat optimist în privința rezultatului votului, menționând că se așteaptă ca PAS să fie principala forță politică din Parlamentul de la Chișinău. Totuși, el a atras atenția că rămâne de văzut dacă partidul va obține majoritate absolută sau va fi nevoit să caute o alianță pentru a evita izolarea politică.