Dodon, Tarlev și Vlah, lideri ai Blocului Electoral Patriotic pro-rus, au votat pentru revenirea la normalitate Video

Republica Moldova. Președintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon, candidat la alegerile parlamentare, s-a prezentat la urne alături de soția sa. Fostul șef de stat a declarat că a votat pentru o „revenire la normalitate”.

„Am votat pentru revenirea la normalitate, pentru dezvoltarea Republicii Moldova, pentru oprirea fricii care cu regret în ultimii ani a devenit o normă în Moldova. Când oamenii se tem de putere, este tiranie. Azi este ziua când cetățenii pot să întoarcă țara înapoi. Sper că concetățenii vor ieși masiv la vot”, a menționat Dodon.

Și Vasile Tarlev, președintele Partidului Viitorul Moldovei și copreședinte al aceluiași bloc electoral, și-a exercitat astăzi dreptul de vot. El a venit la secția de votare împreună cu soția sa.

„În primul rând vrem pace în Republica Moldova. Vrem consolidarea poporului moldovenesc, indiferent unde se află moldovenii noștri – în țară sau peste hotare. Ne dorim să fim aproape unii de alții, părinți, prieteni, frați și colegi, astfel încât să ne dezvoltăm țara. Ne dorim o Moldovă dezvoltată, prosperă și puternică”, a declarat Tarlev.

Irina Vlah, lidera Partidului Republican Inima Moldovei, exclusă din cursa electorală pe ultima sută de metri, s-a prezentat totuși la vot împreună cu fiica sa Anna și colegi de partid. Ea a afirmat că a votat împotriva fricii și a sărăciei.

„Galbenii au pus democrația în genunchi, au călcat în picioare Constituția și au transformat întreaga țară în ostatic. Dar astăzi nu decide puterea, ci poporul. Împreună îi vom trimite pe cei care au ţinut Moldova în frică şi sărăcie la cimitirul politic. Cred în puterea oamenilor”, a declarat Irina Vlah.

Republica Moldova își alege astăzi, 28 septembrie 2025, cei 101 deputați care vor decide viitoarea direcție politică a țării. Scrutinul are loc la 2.274 de secții de votare, dintre care 1.973 pe teritoriul național, 301 în străinătate (inclusiv 4 dedicate votului prin corespondență) și 12 pentru locuitorii din stânga Nistrului.

Aproximativ 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați la urne, între orele 07:00 și 21:00.