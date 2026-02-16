Scumpirile continuă pentru români, chiar dacă inflația a coborât la 9,6% în ianuarie 2026

Inflația a coborât la 9,6% în ianuarie 2026, însă economiștii avertizează că prețurile vor continua să crească. O scădere vizibilă ar putea apărea abia în a doua parte a anului, relatează Digi24.

În luna ianuarie 2026, rata anuală a inflației a ajuns la 9,6%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), într-o ușoară scădere față de nivelul consemnat în decembrie 2025, de 9,7%.

Experții anunță însă că presiunile asupra prețurilor rămân ridicate, iar o reducere semnificativă a ritmului de creștere ar putea să apară abia în a doua jumătate a anului.

„Avem o inflație de bază foarte mare, care înseamnă că am avut niște creșteri importante la care ne raportăm, care s-au desfășurat până destul de târziu în anul trecut. Ceea ce înseamnă că ceea ce spun cei de la BNR, cu prognoza aceea de 4%, e un obiectiv pe care îl putem atinge abia la finalul anului”, a declarat Christian Năsulea, profesor de economie mondială.

Potrivit acestuia, nivelul ridicat al bazei de raportare, generat de scumpirile din 2025, va menține inflația la valori ridicate în următoarele luni.

„Vom avea o rată mare de inflație pentru următoarele câteva luni și abia după iulie-august încolo vom începe să vedem o rată de inflație care să fie ajustată semnificativ”, a explicat economistul.

Conform datelor INS, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu aproape 10% față de ianuarie 2025, iar serviciile au înregistrat cea mai mare creștere anuală, de 11,59%. Energia electrică rămâne un factor major al scumpirilor, cu un avans de peste 59%.

De asemenea, mărfurile alimentare au crescut în medie cu 7,86%, cele mai mari majorări fiind la cacao și cafea, în timp ce cartofii s-au ieftinit față de anul trecut.

Christian Năsulea atrage atenția că prețurile energiei continuă să influențeze inflația. Liberalizarea pieței de energie electrică din 2025, alături de factori externi precum vremea și blocajele în transportul internațional de gaze, au amânat scăderea prețurilor așteptată pentru 2026.

„Am sperat la niște prețuri mai mici la mijlocul lui 2026, însă factorii externi și condițiile din piață au făcut ca lucrul acesta să nu se întâmple încă. Din păcate, cred că va mai dura până când prețul la energie electrică să ajungă mai jos”, a spus acesta.

Economistul a criticat și schema de plafonare a prețurilor la gaz, despre care consideră că a generat distorsiuni în piață și a avut, în opinia sa, mai degrabă efecte negative decât pozitive.

O inflație anuală apropiată de 10% se traduce prin creșteri vizibile de prețuri pentru consumatori, chiar dacă media statistică este mai redusă decât scumpirile unor produse individuale.

„Exact asta înseamnă să ai inflație care este aproape de 10%. Prețurile cresc cu aproape 10% de la un an la altul, iar efectul este simțit foarte puternic de consumatori, indiferent dacă veniturile cresc sau nu. Lucru care nici măcar nu mai este adevărat la medie în momentul acesta”, a explicat Năsulea.

Astfel, unele produse pot înregistra majorări de 30-40%, chiar dacă inflația generală este mai redusă.

La rândul lui, economistul Adrian Negrescu a declarat că inflația actuală afectează direct puterea de cumpărare, întrucât o proporție tot mai mare a veniturilor populației este alocată cheltuielilor de bază.

„Această creștere de prețuri se vede în potențialul populației de a cumpăra. Mai mult de jumătate din banii pe care românii câștigă au ajuns să îi dea, din păcate, pe mâncare și pe aceste servicii utilitare de bază: factura la energie, factura la gaze, factura la întreținere. Din această perspectivă, provocările sunt în continuare foarte mari, mai ales că salariile și pensiile au fost înghețate în acest an”, a spus economistul.

El a explicat că scumpirile din ultima perioadă, inclusiv cele la cafea, dulciuri sau energie, sunt influențate atât de creșterea taxelor, cât și de evoluțiile de pe piețele internaționale, dar estimează că inflația ar putea încetini în a doua parte a anului.

„Din a doua parte a anului, în iulie-august-septembrie, vom vedea o scădere semnificativă a inflației pentru că nu va mai fi luată în calcul creșterea spectaculoasă a prețului la energie. E un efect de bază care va duce inflația undeva spre 5-5,5%, urmând ca, în funcție de modul în care vom trata problema gazelor și liberalizarea prețului pentru agenții economici, să vedem o traiectorie pozitivă, în sensul scăderii spre 4% sau, dimpotrivă, noi scumpiri”, a explicat Negrescu.

Acesta a subliniat că o inflație mai redusă nu se traduce cu scăderea prețurilor, ci doar o majorare mai lentă a acestora.

„Probabil din a doua parte a anului lucrurile vor arăta mai bine, dar asta nu înseamnă că prețurile vor scădea”, a punctat acesta, avertizând, totodată, că economia trece printr-o perioadă de ajustare în care populația și companiile vor fi nevoite să își adapteze cheltuielile.