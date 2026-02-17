International

Alegerile din 2028 încing spiritele. Un fost astronaut vizează președinția SUA

Senatorul democrat de Arizona - Statele Unite, Mark Kelly, a declarat că va „lua serios în considerare” o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din 2028, potrivit BBC.

Afirmația a fost făcută în contextul disputelor juridice și politice cu administrația președintelui Donald Trump, legate de un videoclip în care Kelly a îndemnat personalul militar să refuze ordinele pe care le-ar considera ilegale.

Contextul declarațiilor privind alegerile din 2028

Întrebat direct dacă are în vedere o candidatură la Casa Albă, Mark Kelly, fost căpitan în Marina SUA, a răspuns că analizează această opțiune. „Iau în considerare asta pentru că traversăm vremuri extrem de dificile”, a afirmat senatorul.

Kelly a precizat că nu a luat încă o decizie finală. „Este o decizie serioasă. Pur și simplu nu am luat-o încă”, a adăugat acesta, subliniind că evaluarea unei astfel de candidaturi implică factori personali și politici.

Videoclipul care a declanșat disputa

Controversa a pornit de la publicarea unui videoclip de aproximativ 90 de secunde, realizat împreună cu alți cinci parlamentari americani, toți având experiență militară sau în domeniul informațiilor.

În material, aceștia au încurajat militarii să nu execute ordine pe care le-ar considera ilegale.

Videoclipul a fost difuzat într-o perioadă în care existau discuții publice privind legalitatea unor lovituri americane asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în largul coastelor Americii de Sud.

După apariția clipului, Donald Trump l-a acuzat pe Kelly de „comportament sedicios”, potrivit relatărilor BBC.

Amenințări cu moartea și măsuri de securitate

În interviul acordat BBC, Mark Kelly a declarat că, în urma comentariilor făcute de Donald Trump, el și soția sa, Gabrielle Giffords, au primit numeroase amenințări cu moartea.

„Primim amenințări săptămânal acum”, a spus senatorul.

„A trebuit să apelăm la securitate pentru a ne proteja 24 de ore din 24.”

Kelly a menționat că amenințările au vizat-o și pe Gabrielle Giffords, fostă membră a Camerei Reprezentanților, rănită grav într-un atac armat în 2011.

Reacția instituțiilor și evoluția juridică

Pentagonul a încercat ulterior, fără succes, să îi retrogradeze gradul militar, iar un mare juriu a decis să nu formuleze acuzații de conspirație sedicioasă împotriva senatorului.

Cu toate acestea, Kelly a declarat că se așteaptă ca Donald Trump să continue demersurile legale.

Donald Trump

Sursă foto: X.com

„Nu se va termina prin faptul că eu dispar. Voi continua să lupt, chiar dacă acest lucru ajunge până la Curtea Supremă”, a afirmat el, referindu-se la Supreme Court of the United States.

Profilul senatorului Mark Kelly, care vrea să candideze la alegerile din 2028

În cadrul interviului, Kelly a vorbit și despre parcursul său profesional. Senatorul, în vârstă de 61 de ani, este fost astronaut și inginer.

„Sunt unul dintre foarte puținii ingineri. Sunt singura persoană din Senatul Statelor Unite cu o diplomă postuniversitară în inginerie”, a declarat el. „Am experiență de luptă, ceea ce este destul de rar. Am petrecut 25 de ani în armată.”

Alte nume vehiculate pentru alegerile din 2028

BBC notează că printre democrații despre care se discută ca potențiali candidați la președinție se numără și Kamala Harris, care a pierdut alegerile din 2024, precum și guvernatorul Californiei, Gavin Newsom.

Într-un interviu acordat BBC în octombrie, Kamala Harris a afirmat că ar putea deveni „posibil” președinte într-o zi și că este convinsă că SUA vor avea o femeie la Casa Albă în viitor.

Discuții privind viitorul Partidului Republican

În același context, BBC amintește că, deși al 22-lea amendament al Constituției SUA interzice un al treilea mandat prezidențial, Donald Trump nu a exclus public această posibilitate.

De asemenea, fostul președinte i-a menționat pe vicepreședintele JD Vance și pe secretarul de stat Marco Rubio drept potențiali succesori, descriindu-i drept „de neoprit”.

