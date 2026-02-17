Visa Waiver pentru România. Ce se discută în Congresul SUA

Includerea României în Programul Visa Waiver rămâne un subiect aflat pe agenda politică americană, iar demersurile pentru avansarea proiectului vor continua, a declarat senatoarea americană Jeanne Shaheen, aflată într-o vizită oficială la București, ca parte a unei delegații bipartizane a Congresului SUA, potrivit Mediafax.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei întâlniri cu presa organizate de Ambasada Statelor Unite la București, unde senatoarea a răspuns întrebărilor privind stadiul includerii României în programul care permite călătoriile fără viză în Statele Unite.

Senatoarea americană a explicat că includerea României în program nu ar aduce beneficii doar cetățenilor români, ci și Statelor Unite.

„A fost un proiect la care am lucrat eu și senatorul Durbin, a avansat în administrația anterioară și a a ajuns să fie tergiversată sub administrația Trump – nu știu de ce – dar sper că vom continua să lucrăm la ea, pentru că înțeleg că este în interesul României și cred că este și în interesul Americii”, a declarat membra Congresului SUA.

Din delegația americană au mai făcut parte senatorul republican Thom Tillis și senatorul democrat Chris Murphy, însă aceștia nu au participat la întâlnirea cu jurnaliștii din motive personale și profesionale.

Jeanne Shaheen a amintit că, împreună cu senatorul Dick Durbin, a introdus un proiect legislativ menit să elimine criteriul privind rata maximă de refuz de 3% pentru vizele temporare în cazul României, condiție esențială pentru accesul în Programul Visa Waiver.

Accederea într-un astfel de program le-ar permite cetățenilor statelor participante să călătorească în SUA fără viză pentru perioade de până la 90 de zile, în scop turistic sau de afaceri. Programul este administrat de Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, în cooperare cu Departamentul de Stat.

Discuțiile despre includerea României au reapărut după ce autoritățile americane au confirmat că țara ar putea fi reevaluată în viitor. Potrivit unui răspuns transmis de reprezentanții diplomației americane, desemnarea României în program a fost revocată la 2 mai 2025.

„În contextul importanței pe care actuala administrație o acordă securității frontierelor și imigrației, Departamentul pentru Securitate internă (DHS) a revocat, la 2 mai 2025, desemnarea României în cadrul Programului Visa Waiver (VWP). Suntem recunoscători României pentru parteneriatul strâns de-a lungul anilor în vederea consolidării cooperării în domeniul securității. România ar putea fi reevaluată pentru admiterea în VWP în viitor”, au transmis reprezentanții Ambasadei SUA.

Datele oficiale arată că, în luna mai 2025, un număr de 5.857 de români au primit vize de non-imigrare pentru Statele Unite. Dintre acestea, 3.555 au fost vize turistice sau de afaceri (B1/B2), iar 1.751 au fost acordate participanților la programe educaționale și culturale (J1).

La nivel global, în aceeași perioadă au fost emise 897.937 de vize pentru non-imigranți.

Timpul mediu de așteptare pentru programarea la interviul de viză la București este, în prezent, de aproximativ două săptămâni, potrivit datelor actualizate în ianuarie 2026.

Rata ajustată de refuz pentru vizele de tip B în cazul României a fost de 8,41% în anul fiscal 2025, peste pragul de 3% necesar pentru includerea inițială în Programul Visa Waiver. Prin comparație, Federația Rusă a avut o rată de refuz de 40,38%, iar Cuba de 70,86%, în timp ce Vaticanul și Monaco au înregistrat 0%.

Statisticile arată o creștere constantă a numărului de vize temporare acordate de Statele Unite după perioada pandemiei. Dacă în 2020 au fost emise 4,01 milioane de vize, numărul a scăzut la 2,79 milioane în 2021, pentru ca ulterior să crească la 6,81 milioane în 2022, 10,43 milioane în 2023 și 10,96 milioane în 2024.