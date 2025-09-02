Social Cum și-au schimbat românii preferințele alimentare. Vânzările au explodat







În perioada verii, cumpărătorii români au ales legumele proaspete, locale și de sezon. Potrivit studiului „Barometrul gustului de sezon”, realizat de Carrefour și NielsenIQ, cartofii au condus topul vânzărilor de legume, reprezentând 13% din volumul total vândut în perioada verii, iar pe următoarele poziții se află ceapa și roșiile, care au înregistrat cea mai mare creștere față de restul anului. De asemenea, ardeii și ciupercile se află pe lista legumelor preferate de români.

Analiza oferă o imagine detaliată a obiceiurilor alimentare ale românilor. Conform rezultatelor culese de Carrefour și NielsenIQ, aceștia preferă tot mai mult produsele locale, proaspete și de sezon. Pepenele domină vânzările de fructe, reprezentând o treime din total, cartofii conduc topul legumelor, iar carnea de porc, iaurturile și ouăle rămân printre cele mai cumpărate surse de proteine.

Studiul face parte din inițiativa „Frigiderul cu Bun Gust”, integrată în programul internațional Act for Food, care îi încurajează pe români să adopte alegeri alimentare mai sănătoase, bazate pe produse de sezon, locale și cât mai puțin procesate.

„Prin acest studiu ne dorim să arătăm nu doar cepun românii pe masă vara, ci și cum se transformă obiceiurile lor alimentare de la un an la altul. Vedem o revenire puternică la gusturile tradiționale, dar și o deschidere spre varietăți noi și produse mai sănătoase. Rolul nostru este să fim alături de clienți în aceste alegeri, punându-le la dispoziție zilnic produse locale, de sezon și de calitate, prin parteneriate directe cu producători români”, explică Narcis Horhoianu, Chief Marketing Officer & E-commerce și membru al Comitetului Executiv Carrefour România.

În portofoliul Carrefour, cartofii noi roșii, aflați în plin sezon, au înregistrat o creștere de 70% a vânzărilor în vara 2024 comparativ cu vara 2023. Aceștia sunt cultivați de producători locali, parte din cooperativa Grădina Noastră din Brezoaele.

Vânzările de ceapă roșie au crescut cu 40% în aceeași perioadă. În cazul pepenilor cu puțini sâmburi cultivați local în aceeași cooperativă, vânzările s-au dublat față de vara precedentă.

Vânzările de piersici românești, nectarine plate și caise locale au înregistrat, de asemenea, creșteri semnificative, fiind cu cel puțin 50% mai mari față de vara anului 2023.

,,Conform studiilor NielsenIQ, 61% dintre români declară că se străduiesc să aleagă produse care contribuie la starea lor de sănătate, iar fructele și legumele sunt cele mai frecvente alegeri în coșul de cumpărături. Deși acestea se regăsesc deja pe 65% dintre listele de cumpărături pregătite de acasă, 19% dintre consumatori afirmă că au achiziționat fructe și legume și neplanificat, atrași de ofertele din magazine”, arată Iulia Pencea, Managing Director, NielsenIQ Romania.

În ceea ce privește carnea, varietățile de porc, în special ceafa și pieptul, rămân cele mai cumpărate, cu vânzări în creștere pe perioada verii, susținute de sezonul grătarelor.

„Carnea de porc din portofoliul Carrefour menține o traiectorie constant ascendentă ca volum, atât în 2024, cât și în 2025”, anunță retailerul.

Consumul de lactate rămâne stabil pe timpul verii, însă românii preferă tot mai mult iaurturile. Iaurturile naturale continuă să dețină cea mai mare pondere în categorie, iar iaurtul grecesc câștigă popularitate, înregistrând o creștere semnificativă de două cifre în vara 2024 față de 2023.

Produsele de băut, precum kefirul și sana, urmează aceeași tendință, la fel și laptele bătut, care înregistrează o cerere în creștere.

Ouăle rămân foarte căutate, iar în sezonul estival consumatorii optează tot mai mult pentru ouă provenite din sisteme alternative, cum ar fi cele free range sau ecologice, preferând ambalaje mai mici, între șase și 10 bucăți.

Consumul de nuci și semințe se menține constant pe parcursul anului, cu o creștere vizibilă în cazul semințelor. Datele Carrefour arată că, în 2025, volumele vândute se mențin comparativ cu anul precedent, iar cele mai căutate produse rămân migdalele și caju, care au înregistrat o creștere constantă în vara 2024 față de 2023, urmate de fistic.

Semințele de dovleac au depășit media categoriei, reflectând interesul crescut al consumatorilor pentru superalimente bogate în fibre, proteine și omega-3, folosite atât pentru gustări rapide, cât și în rețete de panificație sau deserturi sănătoase.

Prin programul „Grădina Noastră”, Carrefour România le oferă consumatorilor acces rapid la legume și fructe cultivate de producătorii locali. Până la sfârșitul anului, acesta ar urma să includă 13 cooperative și aproximativ 390 de producători din întreaga țară.

Prin achiziția operațiunilor Romania Hypermarche SA, rețeaua Carrefour a ajuns la peste 450 de magazine în 113 orașe și aproximativ 17.000 de angajați. Pe teritoriul României, compania activează prin trei entități juridice principale: Carrefour România S.A., Supeco Investment SRL și, din noiembrie 2023, Romania Hypermarche S.A.